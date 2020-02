Die rot-schwarze Koalition in Niedersachsen wirft der Medizinischen Hochschule Hannover vor, mit der Aufnahme eines mutmaßlichen Mafiabosses Beschäftigte und Patienten in große Gefahr gebracht zu haben. Auch die Opposition fordert Aufklärung. In der Kritik steht MHH-Vizepräsident Andreas Tecklenburg. Es drohen womöglich personelle Konsequenzen.