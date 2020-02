Hannover

Das Chaos bei der umstrittenen Pflegekammer geht weiter. Am Mittwoch beschloss die Kammerversammlung, die von der Politik angebotenen sechs Millionen Euro zur Beitragsfreiheit anzunehmen – zugleich stürzte sie Kammerpräsidentin Sandra Mehmecke in Nöte. Die von Mehmecke selbst gestellte Vertrauensfrage ging verloren. 14 Kammermitglieder stimmten gegen die Präsidentin, 13 für sie.

Befreiungsschlag geht daneben

Die 31-köpfige Kammerversammlung tagte in Hannover hinter verschlossenen Türen. Eine der Kernfragen war, ob die Kammer das Geld annimmt, dass die Landtagsfraktionen von SPD und CDU als Anschubfinanzierung angeboten hatten. Das Geld soll auch der Befriedung dienen: Viele Pflegekräfte lehnen die Zwangsmitgliedschaft in der Kammer ab, für Unruhe hatten auch vielfach zu hoch angesetzte Beiträge gesorgt. Mit dem Landeszuschuss sollen die ersten Jahre rückwirkend beitragsfrei gestellt werden. Einstimmig nahm die Versammlung das Angebot der Politik an – es wird als letzte Chance gesehen, die seit ihrer Gründung heftig umstrittene Kammer jemals aus den Negativschlagzeilen zu holen.

Von Beginn an heftig umstritten: Pflegekräfte demonstrieren gegen die Zwangsmitgliedschaft in der Pflegeberufekammer. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Doch der „Befreiungsschlag“, zu dem die ebenfalls umstrittene Präsidentin Mehmecke dann ausholte, ging daneben. Um ihre Position zu festigen, hatte sie die Vertrauensfrage gestellt und wollte so eine Art konstruktives Misstrauensvotum erzielen – ein Instrument, das in der Satzung der Kammer eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Doch mit diesem Plan scheiterte Mehmecke.

Dramatische Auseinandersetzungen

Vorangegangen waren dramatische personelle Auseinandersetzungen, die sich nach HAZ-Informationen direkt vor Beginn der Kammerversammlung abspielten und um den kurzfristig eingestellten Interimsgeschäftsführer Georg Gabriel kreisten. Der langjährige Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände Niedersachsens war erst vor wenigen Wochen nach dem Abgang seines Vorgängers eingesetzt worden.

In einem Brief an alle Kammermitglieder ging Gabriel am Vorabend der dramatischen Sitzung gegen Mehmecke in Stellung: Viele der Mitarbeiter hätten Angst vor dieser Präsidentin und einem ihrer engen Mitarbeiter, schrieb Gabriel, der angab, in den vergangenen Wochen mit nahezu allen Mitarbeitern vertrauliche Gespräche geführt zu haben. „Sollten Sie in der kommenden Kammerversammlung entscheiden, weiterhin unter dieser Präsidentin zu arbeiten, werde ich am gleichen Tag meinen Vertrag kündigen und zurücktreten“, schrieb Gabriel.

Geschäftsführer gefeuert

Doch dazu kam es nicht, weil Mehmecke ihrerseits am Mittwochmorgen den Interimsgeschäftsführer feuerte. Er war als Honorarkraft beschäftigt worden. Ähnliche Vorwürfe gegen die Präsidentin waren Wochen zuvor schon von einer anonym zitierten Mitarbeiterin erhoben worden. Drei von sieben Vorstandsmitgliedern hatten vor Wochen ihren ehrenamtlichen Posten aufgegeben, angeblich wegen zeitlicher Überbeanspruchung. Mehmecke wolle jetzt, hieß es gestern, eine neue Kammerversammlung einberufen.

In der Landespolitik reagierte man zum Teil fassungslos auf die jüngsten Personalquerelen in der Kammer. „Es ist allerdings vernünftig, dass die Präsidentin die Sachen nicht sofort hinschmeißt, sondern an einem vernünftigen Übergang arbeiten“, sagte die SPD-Landtagsabgeordnete Thela Wernstedt. „Falls die Landesregierung weiter an der Pflegekammer festhält, muss sie jetzt dringend die langfristige Beitragsfreiheit für die Kammermitglieder sicherstellen“, meinte Sylvia Bruns von der FDP. Denn sie sieht Tendenzen bei der Kammer, wieder Beiträge zu erheben.

