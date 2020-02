Hannover

Deutschlands Handwerksbetriebe ächzen unter zunehmenden bürokratischen Vorschriften und schlagen Alarm. „Immer mehr Zeit verbringen Handwerker am Schreibtisch, statt in der Werkstatt oder beim Kunden zu sein“, sagte Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Nicht zuletzt seien die bürokratischen Bürden ein Grund dafür, dass Kunden lange auf Handwerker warten müssten. Die Schreibtischarbeit binde Kapazitäten, die in den Werkstätten gebraucht werden.

Mit krimineller Energie auch Brötchenverkauf am Bon vorbei möglich

Die Misere bestätigt auch die Handwerkskammer Hannover. „Ehrliche Bäckermeister müssen jetzt in ein neues Kassensystem investieren, um der Bonpflicht zu genügen“, sagt Peter Karst, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Hannover. Wer über eine gewisse kriminelle Energie verfüge, könne auch am Bon vorbei verkaufen. Daran zeige sich ein grundsätzliches Problem: „Je größer das Misstrauen des Staates in Handwerker und Kaufleute wird, desto mehr steigt die Regulierungsdichte“, sagt Karst.

Beispiele für den Vorschriften-Dschungel gibt es nach Ansicht der hannoverschen Kammer genug. Um ein Brot zu backen, muss ein Bäcker nicht nur Zutaten kaufen und vermengen, sondern auch sämtliche Allergene auflisten und in Papierform seinen Kunden zur Verfügung stellen. Die Kühlkette für verderbliche Lebensmittel muss lückenlos dokumentiert werden, neuerdings sähen Hygienevorschriften ein drittes Waschbecken in den Backstuben vor, berichtet Kammer-Geschäftsführer Karst. Das übrig gebliebene Brot könne auch nicht ohne Weiteres an Landwirte als Tierfutter verkauft werden. „Auch dafür gibt es Vorschriften“, sagt Karst.

50 Vorschläge für Bürokratieabbau

Der Zentralverband des Deutschen Handwerk hat nun einen umfassenden Katalog zum Abbau von Bürokratie in den Unternehmen erarbeitet. Der Verband listete mehr als 50 Vorschläge auf. Die sollen vor allem kleine Betriebe entlasten. Konkret schlägt der Verband zum Beispiel Ausnahmen von der Bonpflicht vor, außerdem sollten Dokumentationspflichten beim Mindestlohn verringert werden. Das Handwerk will zudem Erleichterungen bei Ausschreibungen und beim Datenschutz erreichen.

Mit diesen Vorschlägen kann sich auch die Handwerkskammer Hannover anfreunden. „Die Digitalisierung kann bei der Dokumentation helfen“, sagt Hauptgeschäftsführer Karst. Aber auch einfache Angebote auf kommunaler Ebene erleichtern Handwerkern den Alltag. „Der Handwerkerparkausweis für Hannover ist eine große Hilfe“, sagt Karst. Damit erlaubt die Stadt Handwerkern, in Halteverbotszonen zu parken, und befreit sie von der Pflicht, Parkgebühren zu entrichten.

Kleine und mittlere Betriebe in Gefahr

Der Zentralverband des Handwerks sieht jetzt die Politik am Zug. „Wenn die Belastungen durch Bürokratie nicht deutlich zurückgefahren werden, werden wir gerade im Bereich kleiner und mittlerer Unternehmen künftig erhebliche Verluste haben“, sagt Verbandspräsident Wollseifer. Die bürokratische Belastung schrecke auch viele junge Handwerker ab, sich selbstständig zu machen.

Bundestag sowie Bundesrat hatten im vergangenen Jahr ein Paket für weniger Bürokratie beschlossen. Dieses sah etwa vor, dass die Krankmeldung auf Papier durch eine digitale Bescheinigung für den Arbeitgeber ersetzt wird. Bei Hotelübernachtungen müssen Gäste künftig keine Meldescheine mehr auf Papier ausfüllen. Zuvor hatte bereits der Bundestag die Maßnahmen verabschiedet. Insgesamt ging es um Entlastungen von 1,1 Milliarden Euro.

Von Andreas Hoenig und Andreas Schinkel