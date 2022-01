Hannover

50 Prominente Niedersächsinnen aus den Bereichen Politik, Kultur und Hochschulen haben in einer Petition Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) aufgefordert, endlich ein Paritätsgesetz in Angriff zu nehmen, das den Anteil von Frauen in den Parlamenten maßgeblich erhöht. Die frühere niedersächsische Sozial- und Justizministerin Heidi Merk (SPD) erinnerte Weil daran, dass er zwar selbst öffentlich immer wieder ein solches Gesetz gut geheißen, aber letztlich zu wenig dafür getan habe.

Streitet für mehr Frauen in den Parlamenten: Heidi Merk – hier mit ihrem Mann Herbert Schmalstieg, dem langjährigen Oberbürgermeister Hannovers. Quelle: Rainer Dröse

Antrag der Grünen nicht weiter verfolgt

„Im Laufe der Legislaturperiode haben Sie mehrfach geäußert, auf ein Paritätsgesetz hinarbeiten zu wollen. Sie sprachen im Januar 2020 davon, dass die niedersächsische SPD dieses Gesetz für die kommende Landtagswahl ganz vorne auf ihrer Prioritätenliste platzieren wolle.“ Dennoch, schreibt Merk weiter, habe die Landtags-SPD einen bereits 2019 eingebrachten Antrag der Grünen zur Einsetzung einer Kommission zu diesem Thema nicht weiter verfolgt. „Dies zeigt nur zu deutlich, dass das große Interesse, endlich zu einem Paritätsgesetz zu kommen in der Regierung aber auch seitens der Landes-SPD nicht besonders ausgeprägt ist. Wieder steht das Land im Jahr 2022 vor dem gleichen Dilemma wie ehedem. Der Glaubwürdigkeit ist damit sicherlich nicht gedient.“

Der Frauenanteil im niedersächsischen Landtag beträgt nur noch 27 Prozent. Auch in den Kommunalparlamenten sind wesentlich mehr Männer als Frauen vertreten. Die Unterzeichnerinnen hoffen, dass deshalb auch bei CDU und FDP ein Umdenken einsetzt, die sich bislang eher ablehnend zu einem Paritätsgesetz verhalten haben. Zu den Unterzeichnerinnen des Aufrufs „Parität jetzt!“ zählen neben Merk mit Cornelia Rundt (SPD), Edelgard Bulmahn (SPD) und Gabriele Heinen-Kljajic (Grünen) mehrere Landes- und Bundesministerinnen, Hannovers Musikhochschulpräsidentin Susanne Rode-Breymann sowie eine Oberbürgermeisterin und eine Landrätin.

Von Michael B. Berger