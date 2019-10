Hannover

Braucht Niederachsen einen Antisemitismusbeauftragten? Darüber ist lange diskutiert worden. Nun wird das Landeskabinett die Einrichtung einer solchen Stelle beschließen. Der 66-jährige Jurist und frühere Landtagssprecher Franz Rainer Enste soll das Amt übernehmen.

Das sei „ein notwendiges Signal auch vor den erschütternden Ereignissen in Halle“, sagt Landtagspräsidentin Gabriele Andretta zu dem Plan, den die Ministerrunde unter Stephan Weil ( SPD) am Dienstag noch absegnen muss.

Ein durchaus forderndes Ehrenamt

Der Beauftragte wird ehrenamtlich arbeiten und an das Landesjustizministerium angebunden sein. Justizministerin Barbara Havliza ( CDU) hat ein entsprechendes Konzept entwickelt. Der neue Beauftragte bekommt aber ein Büro, das ihm zuarbeitet und ihn unterstützt. Er soll Ansprechpartner für die jüdischen Einrichtungen im Lande sein, aber auch in engem Kontakt zu Staatsanwaltschaften und dem Landespräventionsrat stehen – auch deshalb die organisatorische Anbindung an das Justizministerium.

Ein Sensor für aufkeimenden Antisemitismus

„Was er oder sie in jedem Fall mitbringen muss, sind politische Kontakte, eine gute Vernetzung sowie gehörig Empathie in der Sache“, sagt Michael Fürst vom Landesverband der Jüdischen Gemeinden zum Anforderungsprofil des neuen Beauftragten. Dieser müsse eine Art Sensor für aufkeimenden Antisemitismus sein. „Der neue Beauftragte wird nicht die Aufgaben von Polizei und Staatsanwaltschaft übernehmen, sondern sich auf die Bekämpfung des Alltagsantisemitismus konzentrieren müssen“, sagt Landtagspräsidentin Andretta.

Unter den politischen Parteien hatte es zunächst Zurückhaltung gegeben, ob es überhaupt ratsam ist, eine solche Position zu schaffen, wie es zuerst die Landtagspräsidentin gefordert hatte. Spätestens nach dem Angriff auf die Synagoge in Halle sei die Schaffung dieser Stelle überfällig, meint Andretta: „Die Verunsicherung ist groß, gegen Antisemitismus müssen wir alle etwas tun.“

