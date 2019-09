Rechtsextremisten in Reihen der Niedersächsischen Polizei – in den vergangenen drei Jahren ermittelten Beamte in vier Fällen gegen Kollegen. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Grünen-Anfrage hervor. Um wie viele Polizisten es geht und was ihnen genau vorgeworfen wird, sagt das Ministerium aber nicht.