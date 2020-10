Regeln noch schärfer: Maskenpflicht für Schüler ab Inzidenz 50 – ab 100 Kita-Notbetreuung

Hannover

Schüler in Risikogebieten in Niedersachsen müssen von Montag an auch im Unterricht verpflichtend eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) am Freitag angekündigt. Die Regel soll überall gelten, wo in einem Landkreis der sogenannte Inzidenzwert von 50 Infektionsfällen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten wird. Das ist mittlerweile in den meisten Landkreisen und kreisfreien Städten in Niedersachsen der Fall, auch in der Region Hannover. Hier lag dieser Wert am Freitag bei 83,7 (Donnerstag: 73,2, Mittwoch: 69,6).

Geteilte Klassen möglich

Die Maskenpflicht gilt für alle Schüler an weiterführenden und berufsbildenden Schulen. Die Grundschulen bleiben ausgenommen. Bei einer Inzidenz ab 100 können die Gesundheitsämter zudem geteilte Klassen wie vor den Sommerferien anordnen. Auch das betrifft inzwischen mehrere Landkreise. In den Kitas droht ab einer Inzidenz von 100 wieder eine Notbetreuung.

„Mit der neuen Corona-Verordnung legt Niedersachsen als erstes Land einen abgestuften Reaktions-Katalog für den Schulbereich vor“, sagte Tonne. Das Ziel sei, den Präsenzbetrieb zu schützen und so lange wie vertretbar aufrechtzuerhalten. „Daher legen wir fest, wann es an der Zeit ist, die Klassengröße zu halbieren und damit die Präsenz im Klassenzimmer zu reduzieren“, sagte Tonne.

CDU will Schulsport verbieten

Unterdessen fordert die CDU-Landtagsfraktion angesichts der Infektionslage ein landesweites Schulsportverbot. „Es ist unsere Pflicht, die Beteiligten zu schützen und das Infektionsrisiko zu minimieren“, sagte Fraktionsvize Mareike Wulf. Dabei gehe es nicht nur um die sportlichen Aktivitäten, sondern auch die Umkleiden und Duschen, die Schülern nach dem Unterricht gemeinsam benutzt werden müssten.

Von Marco Seng