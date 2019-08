Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hat seinen Wanderurlaub in den Bergen abgebrochen. Grund sind die Turbulenzen, die das lukrative Jobangebot für Umweltminister Olaf Lies( SPD) ausgelöst hat. Lies könnte als Lobbyist in die Wirtschaft wechseln, ist aber noch unentschieden. Weil und Lies werden am Montag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz erläutern, wie sich der Umweltminister entschieden hat – der gemeinsame Auftritt ist ein Indiz dafür, dass Lies sich möglicherweise doch für einen Verbleib in Hannover entscheidet.

Die Nachricht, dass der 52-jährige Lies zum Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft ( BDEW) wechseln könnte, hatte am Freitag die politische Szene in Niedersachsen völlig überrascht – auch den auf Wanderurlaub weilenden Ministerpräsidenten. Der forderte Lies auf, sich bis zum Montag zu entscheiden, was er ohnehin tun muss, weil an diesem Tag das Präsidium des BDEW entscheiden will. Nach Informationen der HAZ werden Lies und Weil vor der Pressekonferenz ein längeres Vieraugengespräch führen, um über ihre möglicherweise noch gemeinsame Zukunft zu beraten. Lies hatte 2011 in einem Kampf um den Landesvorsitz und die Spitzenkandidatur für die SPD gegen Weil den Kürzeren gezogen und galt seither als „Kronprinz“ in der Partei, sah in letzter Zeit jedoch immer weniger Perspektiven für sich in Niedersachsen.

Umweltverbände und auch die Grünen hatten den Minister wegen des möglichen Wechsels in die Wirtschaft kritisiert. Aus der eigenen Partei bekam hat Lies viel Ermunterung, doch in Niedersachsen zu bleiben. „Man sollte nicht darauf setzen, dass er geht“, hieß es nun am Sonntag gestern aus informierten Kreisen. Für den Fall eines Wechsels seines Umweltministers nach Berlin will Weil offenbar auf einen Fachmann oder eine Fachfrau im Umweltministerium setzen. Ein Mitglied aus der SPD-Fraktion werde es wohl nicht, hieß es. Möglicherweise könnte die entstandene Umruhe um Lies auch dazu führen, dass Weil sich deutlicher äußert, was die eigene Zukunft an belangt, etwa die immer noch nicht ausgeschlossene Kandidatur für den SPD-Bundesvorsitz.

Von Michael B. Berger