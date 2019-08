Spannung in Hannover: Nachdem am Freitag bekannt geworden war, dass Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) womöglich in die Wirtschaft wechseln will, hat Ministerpräsident Stephan Weil seinen Urlaub abgebrochen. Am Montag soll es eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Bleibt Lies doch Minister?