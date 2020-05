Regierungserklärung: Weil diagnostiziert gespaltenes Klima

Hannover

Niedersachsens Industrie steht eine mehrjährige Durststrecke bevor, vor allem dem Schiffs- und Flugzeugbau, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) am Dienstag vor dem Landtag. Weil hielt seine dritte Regierungserklärung zur Coronagefahr und den Folgen der Pandemie. Weil warnte davor, angesichts abnehmender Infiziertenzahlen, die Gesundheitsgefahr zu unterschätzen. Man werde weiter sehr wachsam sein und Vorsorge und Vorbeugungen gegen einen weiteren Ausbruch treffen müssen. „Niemand würde auf die Idee kommen, die Feuerwehr abzuschaffen, nur weil es gerade nicht brennt“, sagte der Ministerpräsident.

510 Niedersachsen gestorben

Man erlebe derzeit ein „spürbar gespaltenes“ gesellschaftliches Klima, meinte Weil. Zum einen gebe es diejenigen, die große Sorgen vor einem Rückfall in die schnelle Ausbreitung der Krankheit hätten. „Aber es gibt kaum weniger Bürger, die vor Ungeduld brennen.“ Die Gefahr sei aber beileibe nicht ausgestanden, sagte Weil und erinnerte daran, dass in Niedersachsen 510 Frauen und Männer an oder mit dem Virus gestorben seien.

Anzeige

Eine der einschränkendsten Maßnahmen der Corona-Gegenwehr sei die Beschränkung der Besuchsmöglichkeiten für Senioren in Heimen, sagte der Ministerpräsident. Aber sie sei nötig. Schließlich habe man in den Heimen die Hälfte aller Toten zu verzeichnen. Einschneidend seien auch die strengen Beschränkungen von Kontakten im privaten Bereich. „Aber sie zählen auch zu den wirksamsten Maßnahmen“, sagte Weil.

Weitere HAZ+ Artikel

Kein Lockerungsautomatismus

Wenn sich die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin in zwei Wochen erneut treffen, sei das Ergebnis offen. „Es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass wir mit weiteren Lockerungen erst einmal noch zuwarten oder gar neue Beschränkungen vorsehen müssen“, sagte Weil. Es gebe jedenfalls keinen „Lockerungsautomatismus“. Aber man habe mit dem vorgelegten Stufenplan Niedersachsen eine Perspektive eröffnet, sagte Weil – und lobte sich und sein Regierungshandeln. Der Stufenplan sei auf breite Resonanz gestoßen.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Weil verteidigte noch einmal seinen Vorstoß, mit einer Art Abwrackprämie die darniederliegende Automobilindustrie wieder auf die Füße zu bekommen. Dabei gehe es nicht vorrangig um VW sondern auch um die vielen Zulieferbetriebe. Diejenigen, die mit scharfen Worten dies kritisierten, sagte Weil mit Blick auf die Grünen, sollten sich die wirtschaftliche Lage anschauen.

Weils Plan sei nicht kreativ, monieren die Kritiker

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Julie Willie Hamburg, lobte Weil für seine vorsichtige Grundhaltung. „Wir müssen auf jeden Fall einen zweiten Shutdown vermeiden.“ Doch sei Weils Plan nicht kreativ und beschränke sich auf das Abmessen von Tischabständen. „Er versperrt die Chance, einen wirklich neuen Weg zu beschreiten.“ Warum gestalte man den der Schulen nicht neu. „Wo sind die Fördermodelle für Innovation, für Digitales?“ Weils geforderte Verkaufsprämie auch für Verbrennungsmotoren sei überhaupt nicht zukunftsträchtig, sagte Hamburg. Sie kritisierte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies dafür, jetzt nicht das Thema Klimaschutz entschlossener auf die Agenda zu setzen.

FDP-Landtagsfraktionschef Stefan Birkner lobte Weil, dass er jetzt immerhin überhaupt einen Perspektivenplan vorgelegt habe. „Auch dass Sie die Bewertungskriterien offengelegt haben, ist ein Fortschritt, aber kein Anlass zum Dank.“ Denn derjenige, der Bürgern die Freiheitsrechte entziehe, müsse sich rechtfertigen. „Eine gönnerhafte Attitüde der Regierung ist in diesem Fall völlig unangebracht“, sagte Birkner. Wie viele der Geboten und Verbote entstanden seien, sei nicht nachvollziehbar, meinte Birkner.

AfD-Landtagsfraktionsvorsitzende Dana Guth übte Fundamentalkritik. Lediglich 0,026 Prozent der niedersächsischen Bürger seien mit dem Virus infiziert, dafür werde der gewaltige Rest der Bevölkerung beschnitten. „Wollen Sie jetzt bei jedem neuen Virus alles zum Erliegen bringen“, fragte Guth den Ministerpräsidenten. Weils Hinweis auf permanente Polizeipräsenz könne man nur als Drohung betrachten, sagte Guth. Sie reagierte auch auf Weils Bild von der Feuerwehr. „Kein Feuerwehrmann käme auf die Idee, einen abgelöschten Brand weiter mit Wasser zu besprengen, bis auch die Nachbarn abgesoffen sind.“

Die Fraktionsvorsitzenden der Regierungsparteien, Hanne Modder ( SPD) und Dirk Toepffer ( CDU) verteidigten den Regierungskurs. Toepffer beklagte die mangelnde Systematik der Regierungsverordnung und begrüßte den Vorschlag von Kirchen und Ärztekammer, einen Ethikbeirat zu errichten.

Von Michael B. Berger