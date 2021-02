Hannover

„Ist doch wirklich schön, oder?“ Valentin Schmidt gehört zu den Menschen, die sich auch noch an Dingen erfreuen können, die sie bereits in- und auswendig kennen. Wir stehen vor dem hannoverschen Rathaus, dem Neuen Rathaus. Valentin Schmidt ging hier einst ein und aus. Damals, als er noch Leiter des damaligen Hauptamtes dort war. Und wenn er heute Besucher von auswärts hat, geht es nicht selten wieder in das Gebäude – einmal mit dem Aufzug die Rathauskuppel hoch, die Perspektive genießen.

Perspektivengeber für Hannover

Schmidt seinerseits hat der Landeshauptstadt viele Perspektiven gegeben. Valentin Schmidt? Das ist kein Mensch, der sich selbst ins Rampenlicht drängt, aber als Brückenbauer mit SPD-Parteibuch in und um Hannover viel bewirkt hat. Als Chef des damaligen Hauptamtes im Rathaus, als Verbandsdirektor des früheren Großraums Hannover und als Präsident des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Er ist einer der Väter der Region Hannover. Als Politiker und Protestant kann man ihn bezeichnen. Heute wird er 80 Jahre alt. Allemal ein Grund, einen Stadtspaziergang zu seinen alten Wirkungsstätten mit ihm zu unternehmen.

Ein beruflicher Glücksfall ganz am Anfan

Fangen wir also an diesem kalt-schmuddeligen Wintertag an, der vor Corona Rosenmontag genannt wurde und das Tauwetter noch nicht erahnen lässt, das am Dienstag einsetzt. Immerhin wirkt der Rathausvorplatz aufgeräumt, auch die Parkautomaten sind nicht vereist. „Ich bin immer gern hier zur Arbeit gegangen“, sagt Schmidt, Sohn eines Tischlermeisters, dessen Mutter noch darum kämpfen musste, dass der Junge zur Oberschule konnte, wie damals das Gymnasium hieß. Konnte er dann: Ratsgymnasium, altsprachlicher Zweig. Der junge Schmidt wurde Jurist, fing im hannoverschen Rechtsamt an und wurde später persönlicher Referent des sehr kreativen Oberstadtdirektors Martin Neuffer. „Ein Glücksfall“, seufzt Valentin Schmidt. Auch wenn sich der junge Referent an die moderne Kunst erst ein wenig gewöhnen musste, die im Büro des Oberstadtdirektors hing.

Warm verpackt unterwegs am Rosenmontag im noch winterlichen Hannover. Valentin Schmidt (links) und HAZ-Redakteur Michael B. Berger. Quelle: Katrin Kutter

Wir gehen über den Friedrichswall in Richtung Innenstadt. Warum überhaupt die Juristerei? Ihn interessierten Strukturen, auch das Logische. Im Übrigen sei das Juristentum etwas Handfestes, sagt Schmidt, dessen Vater schon Valentin Schmidt hieß und dessen Tischlerei Valentin Schmidt schließlich ein Neffe mit dem gleichen Namen übernommen hat. Wir gehen an der Marktkirche vorbei, bleiben kurz am Luther-Standbild stehen, das an diesem Tag noch grüner wirkt als sonst. „Ist doch immer wieder schön“, sagt Schmidt, der zu den ausgeglichenen Sozialdemokraten zählt. Und wenn er sich mal richtig aufregt über seine Partei, dann geht er mit dem Ärger nicht zur Zeitung, sondern eher in sich, weil er ein solidarischer Genosse ist. Eingetreten in die SPD ist er schon kurz nach dem Studium. Wegen Willy Brandt. Der habe begeistert und so etwas Weltläufiges gehabt. War schön damals, hört man da heraus.

Kein leises Servus zum Abschied

Wir steuern den Landtag an. Hier musste Valentin Schmidt, der nicht Tischler, sondern Verbandsdirektor des damaligen Großraums Hannover geworden ist, des Öfteren Mitte der Neunzigerjahre verhandeln, als er mit zwei anderen etwas Großes ausgeheckt hatte – die Gründung der Region Hannover. Es war ein sehr umstrittenes Projekt, schließlich ging es um Bürokratieabbau, den Wegfall einer ganzen Verwaltungseinheit. Die scheidenden Verwaltungschefs Jobst Fiedler (Stadt Hannover), Herbert Droste (Landkreis Hannover) und Valentin Schmidt hatten kurz vor ihrem Abschied jeweils nicht leise Servus gesagt, sondern sich im Jahr 1996 vorgewagt und in einem von ihnen so bezeichneten „Blauen Brief“ die Reformbedürftigkeit der Strukturen beschrieben, um die Lasten zwischen Stadt und Umland in Zukunft besser zu verteilen.

Lesen Sie auch Stadtspaziergang mit Michael Fürst

Wir gehen über die Schlossstraße zum Neustädter Markt und stehen vor der Neustädter Hof- und Stadtkirche, deren Patron Valentin Schmidt seit 46 Jahren ist – ein Ehrenamt, das in alter Zeit begründet ist. Ausgerechnet er, der in seiner freundlichen Zugewandtheit nun gar nicht wie ein Patron wirkt. „Das ist mir gleichsam zugefallen, als ich Leiter des Rechtsamtes war“, sagt er. Immerhin sei er in dieser Kirche getauft und konfirmiert worden. Das heißt: nicht ganz, denn getauft wurde er im Wohnzimmer seiner Eltern, weil die Kirche noch in Trümmern lag. Heute lockt sie mit der Musikreihe „Bach um 5“ und vielen attraktiven Veranstaltungen, sofern es die Pandemielage erlaubt. „Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen“, hieß übrigens Schmidts Taufspruch, der auch so eine Art Lebensperspektive geworden ist. Nicht nur bei dem am Montag einsetzenden Eisregen scheint dieser Psalm praktisch. Wir nehmen das Auto und fahren nach Herrenhausen – zum Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Station im Kirchenamt der EKD in Herrenhausen: Valentin Schmidt (links) und Michael B. Berger wärmen sich im Foyer des Gebäudes auf. Quelle: Katrin Kutter

Beim grantelnden Kanzler

Wieder freut sich Valentin Schmidt, der immer gern zur Arbeit gegangen ist. Hier konnte er seine zweite Leidenschaft neben dem Fußball zum Beruf machen, den Protestantismus. Der versierte Kommunalpolitiker wurde zum EKD-Verwaltungschef, der mit Konsequenz, aber auch Humor manches Sparvorhaben umzusetzen hatte. Ein Ebenenwechsel, der neue, interessante Einblicke brachte, etwa in die Gemütslage des Kanzlers und Katholiken Helmut Kohl. Der grantelte beim Vorstellungsbesuch des neuen Kirchenamtspräsidenten etwas über angeblich linke Protestanten, die noch nicht einmal freudig das Kirchenlied „Großer Gott, wir loben Dich, Herr, wir preisen Deine Stärke“ anstimmen könnten. Als Kohl daraufhin auf einer EKD-Synode mit diesem Lied empfangen wurde („mit Pauken und Trompeten“), sei er bass erstaunt gewesen. „Sie haben Wort gehalten“, raunte er dem Kirchenamtschef zu.

Zur Person Valentin Schmidt wurde am 18. Februar 1942 in Hannover geboren und studierte Jura in Göttingen. Danach war er unter anderem Rechts- und Hauptamtsleiter bei der Stadt Hannover, Geschäftsführer der Verkehrs- und Versorgungs GmbH, Verbandsdirektor des Großraums Hannover (1992 bis 1997), Präsident des Kirchenamtes der EKD (1997 bis 2006). Im Ehrenamt war er Präsident der Landessynode (1992 bis 1997) und von 2012 bis 2021 Vorsitzender des Kuratoriums der Klosterkammer sowie von 2007 bis 2019 Aufsichtsrat von Hannover 96 (Amateurabteilung).

Valentin Schmidt hat Hannover nie verlassen müssen, die Stadt, die er liebt. Hier hat er Großes erlebt wie die Kirchentage, die er mitorganisiert hat, oder die Weltausstellung Expo 2000. Oder ganz Großes, das außerhalb Hannovers geschah, wie die deutsche Vereinigung. „Da haben wir kurz nach der Wende Druckmaschinen in VW-Bussen in die Partnerstadt Leipzig gebracht, für die demokratischen Bewegungen“, sagt Schmidt und schwärmt vom „großen Kümmerer“ Herbert Schmalstieg oder vom hannoverschen Oberstadtdirektor Hinrich Lehmann-Grube, der später Oberbürgermeister Leipzigs wurde. Dann spricht er gern von „glücklichen Fügungen“, die sich immer wieder in seinem Leben ergeben haben. Wir gratulieren.

Von Michael B. Berger