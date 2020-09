Hannover

Immer neue Reisewarnungen erschüttern die Tourismusbranche – und das in einer Zeit, in der viele ihren Urlaub für die bevorstehenden Herbstferien planen. Mit der spontanen Flugreise in den Süden wird es immer schwieriger, weil die klassischen Herbstreiseziele wie die Türkei, die Balearen oder die Kanaren allesamt zu Corona-Risikogebieten zählen. Branchenexperten wie Tui-Chef Fritz Joussen rechnen damit, dass erst im kommenden Jahr die Kurve bei den Buchungen wieder steil nach oben geht. Der Vorsitzende des niedersächsischen Tourismusverbandes, Sven Ambrosy, empfiehlt, auf Nummer sicher zu gehen und auch den Herbsturlaub im eigenen Lande zu verbringen: „Beim Anstieg der Corona-Infizierten stoßen wir derzeit doch vor allem auf zwei Gruppen – auf Teilnehmer von Familienfeiern und Reiserückkehrer“, sagt Ambrosy der HAZ.

Für den Herbst noch Kapazitäten

Während niedersächsische Zielorte während der Sommerferien zu 100 Prozent ausgebucht gewesen seien, scheine die Zwischensaison etwas ruhiger, aber noch gut verlaufen zu sein, sagte Ambrosy: „Wir warten noch auf die Zahlen.“ Für den Herbst gebe es noch Kapazitäten. Die an der niedersächsischen Küste noch im Sommer grassierende Sorge, dass die Urlauber das Coronavirus einschleppen würden, habe sich nicht bewahrheitet, berichtet der Landrat des Kreises Friesland. Völlig danieder liege hingegen der Städtetourismus, weil sowohl die Events in den Städten fehlten als auch Dienstreisen auf ein absolutes Minimum geschrumpft seien.

Das Hin und Her mit den Reisewarnungen für einzelne Urlaubsregionen wird Kunden und Reiseanbieter aus Sicht von Tui-Chef Fritz Joussen noch bis ins nächste Jahr hinein in Atem halten. „ Reisewarnungen kommen und gehen“, sagte der Chef des weltgrößten Reisekonzerns diese Woche bei einer Veranstaltung der Hamburger Touristik-Fachzeitschrift „FVW“, der er per Internet zugeschaltet war. „Ich gehe nicht davon aus, dass sich das im Winter groß ändern wird.“

Die Lust auf Auslandsreisen bleibt

Dennoch erwartet Joussen, dass das Reisegeschäft 2021 deutlich anzieht. Und das Jahr 2022 werde „sehr stark“. Für eine rasche Erholung des Reisegeschäfts spricht Joussen zufolge ausgerechnet das Buchungsverhalten der Urlauber in der Krise. „Der Spaß an der internationalen Urlaubsreise ist ungebrochen“, sagte er. Schon jetzt hätten viele fürs kommende Jahr eine Reise ins Ausland gebucht.

Die derzeit unsichere Lage schlägt sich auch in hannoverschen Reisebüros nieder. „Die Nachfrage ist fast bei null“, sagt Michael Max vom Reisebüro Travel-Max in der hannoverschen Südstadt. Neue Buchungen für die Herbstferien kämen kaum dazu, und auch bei bereits lange gebuchten Reisen gebe es Fragen, wie es mit Stornierungsmöglichkeiten bei Reisewarnungen aussehe. Auch Reiseziele in Deutschland oder Dänemark würden derzeit nur zögerlich gebucht, weil das Wetter unsicher sei und viele Bäder oder Kinder-Club-Einrichtungen geschlossen hätten. Max hofft auf eine Besserung in der neuen Saison: „Dieses Jahr habe ich abgehakt", sagt der Unternehmer.

Unsicherer Mittelmeerraum

Laut Katja Beckmann vom Tui-Reisecenter in der Marienstraße werden in diesem Herbst stärker als sonst Reisen innerhalb Deutschlands gebucht. Auch das firmeneigene Busunternehmen Beckmanns Reisen, das Touren an Nord- und Ostsee anbiete, laufe. Unsicherheit gebe es aber für Reisende, die Flüge in den Mittelmeerraum gebucht hätten: „Die schauen täglich auf die Reisewarnungen“, sagt Beckmann.

Wer kommt als nächstes?

Nachdem das Auswärtige Amt die Reisewarnungen für die meisten EU-Mitgliedsstaaten Mitte Juni aufgehoben hatte, wurden inzwischen wieder neue Reisewarnungen für bestimmte Regionen verhängt – etwa für das spanische Festland und die Balearen einschließlich der bei deutschen Urlaubern besonders beliebten Insel Mallorca.

