Hannover

Wegen massiver Einbrüche des Geschäftsbetriebes brauchen die Flughafengesellschaft Hannover und die Deutsche Messe AG Bürgschaften ihrer Gesellschafter. Bei der Messe, an der Stadt und Land zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind, geht es um 48 Millionen Euro für das Land. Beim Flughafen, an dem das Land 35 Prozent der Anteile hält, geht es um Landesbürgschaften in Höhe von 18 Millionen Euro. Die Zukunftsaussichten beider Unternehmen beschäftigten am Mittwoch in vertraulicher Sitzung den Haushaltsausschuss des Landes. Die Mehrheitsfraktionen signalisierten, dass sie beide für den Standort Hannover wichtigen Unternehmen stützen wollten – aber nicht ohne Einschnitte.

Stellenabbau steht bevor

Die Corona-Krise traf beide Unternehmen ungewöhnlich hart, die Messe muss wegen abgesagter Großveranstaltungen neue Geschäftsmodelle entwickeln und kräftig Personal einsparen. Im Gespräch ist der Abbau von einem Drittel der 760 Vollzeitstellen. „Auch die SPD blickt mit Sorge auf die finanzielle Situation der beiden Gesellschaften“, sagte die finanzpolitische Sprecherin Frauke Heiligenstadt. Vor allem die Messe müsse ihr Geschäftsmodell ganz neu ausrichten, sagte Heiligenstadt und fügte an: „Wir haben eine ernste Situation, bei der man nicht teilnahmslos an der Seite stehen kann.“ Deshalb begrüße sie es, wenn das Land der Messe und dem Flughafen mit Bürgschaften beistehe.

Toepffer zu Gewerkschaftern: „Ernst der Lage noch nicht klar“

Etwas skeptischere Töne kamen nach der vertraulichen Sitzung von der CDU. Fraktionschef Dirk Toepffer sagt auf Anfrage: „Ich sehe die Zukunftsfragen der Messe noch nicht beantwortet. Ich habe den Eindruck, dass der Arbeitnehmervertretung der Ernst der Lage noch nicht klar ist. Wir stehen zu dem Unternehmen, aber ohne Einschnitte wird es nicht gehen“, sagte Toepffer am Mittwoch der HAZ.

Stadt will stützen

Die Grünen im Landtag hatten die Unterrichtung beantragt. Ihr finanzpolitischer Sprecher, Stefan Wenzel, forderte auch vom Flughafen, sich „entschlossener mit den Herausforderungen des Klimawandels“ auseinanderzusetzen. Christian Grascha von der FDP begrüßte im Grundsatz die Bürgschaften, über die voraussichtlich im Dezember entschieden wird. Bei der Messe müsse es aber noch einige Gespräche mit der IG-Metall geben. Vom anderen Anteilseigner, der Stadt Hannover, kommen verhalten positive Signale. „Als Stadt haben wir immer unsere Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, Verantwortung zu übernehmen. Hierzu sind wir im engen Austausch mit der Ratspolitik und werden die notwendigen formellen Schritte rechtzeitig einleiten“, sagte am Mittwoch Hannovers Kämmerer Axel von der Ohe ( SPD).

Von Michael B. Berger und Andreas Schinkel