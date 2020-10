Risikoland Niederlande: "Kleiner Grenzverkehr" bleibt ohne Quarantäne möglich

Hannover

Die Bundesrepublik hat vor Tagen die Niederlande wegen hoher Infektionsraten zum Risikogebiet erklärt, in das Touristen möglichst nicht reisen sollten. Dennoch will Niedersachsen die Grenze nicht dichtmachen, sondern den sogenannten kleinen Grenzverkehr weiter ermöglichen, wie Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) am Mittwoch in seiner Regierungserklärung vor dem Landtag erklärte. Dafür werde die am Freitag in Kraft tretende neue Corona-Verordnung „nachjustiert“, erklärte das Sozialministerium.

Kurzvisite ohne Quarantäne

„Personen, die sich für weniger als 24 Stunden im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland aufhalten oder sich für weniger als 48 Stunden in einem ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben, wird die uneingeschränkte Ein- bzw. Ausreise ohne Quarantäne- oder Testauflage ermöglicht“, erläuterte Ministeriumssprecherin Stefanie Geisler. So sollten auch künftig der Einkauf oder ein Halt an einer Tankstelle in Niedersachsen für niederländischen Bürgerinnen und Bürger möglich sein. Die niedersächsische Landesregierung bitte aber die Menschen diesseits und jenseits der Grenze um verantwortungsvolles und umsichtiges Verhalten.

Anzeige

Infizierte bleiben natürlich draußen

„Wer aus einem Corona-Hotspot kommt oder gar selbst befürchten muss, sich infiziert haben zu können, möge bitte besonders vorsichtig sein und im Zweifel lieber zu Hause bleiben“, erklärt das Ministerium in Hannover. Unbedingt eingehalten werden müssten die Regeln zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und zu Mindestabständen. Menschen, die bereits Symptome einer Corona-Infektion zeigten, dürften natürlich nicht einreisen. Die Lösung für die Niederlande ist eine Sonderregelung, denn sonst müssen sich Personen, die aus einem Risikogebiet auf dem Land-, See- oder Luftweg einreisen, in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

Von Michael B. Berger