In weiten Teilen Niedersachsens werden die Düngeregeln für die Landwirtschaft künftig verschärft. Die Landesregierung legte am Dienstag eine mit Spannung erwartete Liste von roten Gebieten vor, in denen Grund- oder Oberflächenwasser zu stark durch Nitrat oder Phosphat belastet ist.

Die roten Gebiete in Niedersachsen im Überblick:

Die roten Gebiete sind mit Nitrat belastet, bei den schwarz markierten Flächen ist Phosphor ein Problem. Quelle: Landwirtschaftsministerium Niedersachsen

Die durch Nitrat im Grundwasser belasteten Gebiete umfassen rund 39 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche – also rund eine Millionen Hektar. Von den 37 Landkreise und acht kreisfreien Städten in Niedersachsen sind nur sieben nicht betroffen – Emden, Wilhelmshaven, Hameln-Pyrmont, Holzminden, Northeim, Göttingen und Goslar. In der Region Hannover dagegen gibt es Nitratbelastungen.

Die betroffenen Flächen rund um die Region Hannover :

Die betroffenen Gebiete bei Hannover. Quelle: Landwirtschaftsministerium Niedersachsen

Gebiete um Steinhuder Meer betroffen

Durch Phosphat ist das Oberflächenwasser in etwa einem Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche belastet. Das entspricht etwa 35.000 Hektar. Betroffen sind sieben Städte und Kreise sowie die Region Hannover – hier vor allem Gebiete um das Steinhuder Meer.

„Wasser ist unser Lebensmittel Nummer eins“, sagte Umweltminister Olaf Lies ( SPD) bei der Vorstellung der neuen Düngeverordnung in Hannover. Man müsse alles dafür tun, um es zu schützen. „Der Handlungsbedarf in Niedersachsen ist hoch“, sagte Agrarministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU). „Wir haben intensiv daran gearbeitet, die Vorgaben des Bundes und der EU zu erfüllen.“

Landwirte müssen Dünger schneller einarbeiten

Die neue Verordnung sieht in den betroffenen Gebieten verpflichtende Analysen des Wirtschaftsdüngers vor. Erst danach dürfen die Landwirte ihn über die Felder verteilen. Dünger und Gärreste müssen innerhalb von einer Stunde – anstatt früher vier Stunden – in den Boden eingearbeitet werden. Zudem müssen die Landwirte die Lagerkapazität für flüssige Wirtschaftsdünger und Gärreste von sechs auf sieben Monate ausweiten.

Die EU droht Deutschland mit hohen Strafen, falls die Düngeregeln nicht geändert und die Böden weiterhin zu stark mit Nitrat und Phosphat belastet werden. Nach den Plänen der Bundesregierung sollen die Landwirte künftig pauschal 20 Prozent weniger Dünger ausbringen dürfen.

Die komplette Karte der betroffenen Gebiete stellt das niedersächsische Agrarministerium im Internet zur Verfügung.

Von Marco Seng