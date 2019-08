Hannover

Boris Pistorius ist jetzt offiziell Kandidat der niedersächsischen SPD für den Bundesvorsitz. Der Landesverband votierte am Samstag in einer Sondersitzung in Hannover einstimmig für den Innenminister. Pistorius kandidiert gemeinsam mit Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping als Doppelspitze.

Pistorius : „Ich freue mich sehr über das Votum“

„Ich freue mich sehr über das einstimmige Votum“, sagte Pistorius nach der gut einstündigen Vorstandssitzung im Alten Rathaus. Das sei ihm besonders wichtig. „Wir sind jetzt auf Betriebstemperatur und freuen uns richtig auf die 23 Regionalkonferenzen“, sagte Pistorius. Ministerpräsident Stephan Weil sprach von einem „guten Signal von Hannover aus“ an die SPD bundesweit. Das Duo Pistorius und Köpping sei ein „hervorragendes Angebot“ an die Mitglieder. Man werde versuchen, auch andere Landesverbände davon zu überzeugen.

„Gutes Signal von Hannover aus“: Ministerpräsident Stephan Weil (li.) wirbt für Boris Pistorius als SPD-Bundesvorsitzenden. Quelle: Peter Steffen/dpa

„Eine große Koalition zu viel“

Pistorius ließ seine Position zum Verbleib der SPD in der großen Koalition in Berlin offen. „Ich kann heute sagen, aus meiner Perspektive war es jetzt eine große Koalition zu viel.“ Für die Frage, ob und wie man da jetzt rausgehe oder wann, gebe es einen Fahrplan. „Ich will nicht heute sagen, ich will jetzt raus“, sagte Pistorius. Aber man müsse ganz klar sagen, was noch gehe.

Weil hatte erst am Dienstag verzichtet

Auch Sachsens SPD-Vorstand unterstützt die gemeinsame Kandidatur von Pistorius und Köpping für den Vorsitz der Bundespartei. Die Nominierung der sächsischen Integrationsministerin und des niedersächsischen Innenministers sei am Freitag mit großer Mehrheit erfolgt, hieß es in einer Mitteilung.

Pistorius und Köpping hatten ihre Kandidatur vor gut einer Woche bekannt gemacht – und damit das Rennen in Niedersachsen praktisch entschieden. Zuvor war wochenlang darüber spekuliert worden, ob auch Weil seinen Hut in den Ring wirft. Der Ministerpräsident hatte sich immer eine Tür offen gehalten. Erst am Dienstag war sein Verzicht klar –ebenso wie der von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der ebenfalls aus Niedersachsen stammt.

In der SPD waren nicht alle überzeugt

In der SPD-Spitze soll es auch kritische Stimmen zur Nominierung von Pistorius gegeben haben. Am Ende ist es Weil aber offenbar gelungen, alle vier Bezirke hinter dem Bewerber zu versammeln. Am Freitag hatte Pistorius’ Heimatbezirk Weser-Ems ihn nominiert.

Der SPD-Vorsitz ist seit dem Rücktritt von Andrea Nahles im Juni vakant. Bewerbungen sind noch bis 1. September möglich. Bisher haben sich schon mehrere Duos und Einzelbewerber gemeldet. Faktisch bestimmt werden soll die Spitze in einer Mitgliederbefragung auf Basis von 23 Regionalkonferenzen. Formell abgeschlossen wird das Verfahren erst Anfang Dezember mit einem Parteitag in Berlin.

Von Marco Seng