Da sitzt er nun am entscheidenden Hebel, das Ziel glasklar vor Augen. Er muss nur langsam loslassen können. Stephan Weil befindet sich im Führerstand des Metronom, der von Hannover über Eschede nach Uelzen führt. Und an diesem Morgen sitzt Weil im Führerstand des Zuges nicht allein, sondern ist begleitet von einem Lehrlokführer und umstellt von Kamerateams, die in diesen sommerlichen Tagen die Mutter aller Fragen stellen: Wie halten Sie es mit dem SPD-Vorsitz? Treten Sie selbst an?

Großes Interesse der Medien an dem Mann aus Niedersachsen

Man weiß, dass Stephan Weil diese Frage seit Wochen unbeantwortet lässt, aber auch nichts ausschließen will. Und so geht das Spiel mit dem immer munter wirkenden Ministerpräsidenten nun munter weiter. Große Zeitungen haben ihre Korrespondenten nach Niedersachsen und auf Weils Sommerreise geschickt – nicht, weil sie wissen wollen, warum die Markthalle in Bienbüttel so attraktiv ist oder warum der Landrat von Uelzen wirklich an jede Milchkanne einen 5G-Anschluss hängen will. Davon später. Nein, sie wollen wissen, wer dieser Stephan Weil ist, ein Ministerpräsident, der noch Wahlen gewinnen konnte. Weil lässt erst einmal den Zug anrollen. Nein, einen Zug zu führen, sei doch etwas anderes als Politik zu machen. „Hier sehen Sie das Gleis“, sagt Weil den Reportern. „Ich weiß ganz genau, wann ich ankomme und wohin ich muss. Das ist in der Politik doch etwas anderes“, befindet der Mann, von dem man immer noch nicht weiß, wohin er will.

Rennen um den SPD-Vorsitz hat begonnen

Seit dieser Woche ist in der SPD das Rennen eröffnet und Stephan Weil, so viel ist sicher, schaut sich die Lage genau an. Egal, wen man derzeit in der SPD fragt – fast jeder sagt, dass Weil eine gewichtige Rolle spielen werde bei einer Partei, deren Gewicht derzeit gefährlich abnimmt. Denn er ist bodenständig, mit 60 Jahren politisch sehr erfahren und hat einen Landesverband, bei dem die Verhältnisse noch ziemlich in Ordnung sind. Doch Weil ist viel zu erfahren, um jetzt von sich aus laut zu geben. Vielleicht weiß er ja auch selbst noch nicht, was er will.

Pistorius als Juso-Schreck?

Auffällig ist nur, dass er sich in größeren Interviews positioniert und zeigt, dass in Niedersachsen einer sitzt, der gefragt werden will. Einer von mehreren, denn am Wochenende hat auch Weils Innenminister Boris Pistorius durchblicken lassen, dass er kandidieren würde, wenn denn Juso-Chef Kevin Kühnert antreten würde – also als eine Art Juso-Schreck. Jeder, der Weil kennt, weiß, dass der derzeitige Dienstherr von Pistorius über dessen Äußerungen „not amused“ war. Denn wenn Weil etwas hasst, dann unabgestimmtes Verhalten. Und wenn ein Niedersachse – neben Weil – größere Chancen auf den Vorsitz haben könnte, dann, so die Einschätzung führender Sozialdemokraten, doch eher der derzeitige SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.

Weil zeigt sich als strahlender Landesvater

Doch zurück zur Sommerreise. Weil dreht hoch, lässt den Zug bis zu 160 Stundenkilometer fahren. Er, der so bedächtig wirkt, liebt Geschwindigkeit. Nochmals ein Versuch, eine Frage: „Mit Weil in eingefahrenen Gleisen?“ Der Ministerpräsident verdreht die Augen. Auch die kalauernde Schlagzeile „Im Triebwagen zur Macht“ würde dem Sozialdemokraten derzeit nicht gefallen, will er doch mit seiner Sommerreise den Zugereisten die Schönheiten Niedersachsens zeigen. Dabei nimmt er natürlich in Kauf, dass er sich selbst als strahlender Landesvater präsentieren kann. So hat es schon Gerhard Schröder gehalten, der die Sommerreise erfand, auch Christian Wulff, der sie allzugern fortsetze. Und beide könnte mit Weil verbinden, dass sie in ihrer zweiten Amtszeit so viel Zuspruch bekamen, dass sie Lust auf mehr verspürten. „Im Augenblick hört er natürlich von vielen Seiten: ,Du musst es machen’“, sagt ein einflussreicher Soziademokrat in Berlin.

Selbst ist der Showkoch: Stephan Weil zerkleinert in der Markthalle in Bienenbüttel Gemüse. Quelle: Philipp Schulze/dpa

Gemüse schnippeln in Bienenbüttel

Aber im Augenblick stehen wir am Bahnhof in Bienenbüttel, unweit von Lüneburg. Die Sonne lacht, ein kühler Wind weht, ein norddeutscher Sommertag vom Feinsten. Und der Herr Lokführer und Ministerpräsident wird auf einem gelben Teppich begrüßt. „Es ist uns eine Ehre“, sagt ein Bienenbütteler Abgesandter, und der Ministerpräsident stellt angesichts der Empfangsgruppe fest: „Es leben ja doch viele Menschen in Bienenbüttel.“ In der Tat. Und dann geht’s in die Bienenbütteler Markthalle, die aus einem leer stehenden Edeka-Markt entstand – und jetzt ein ganz eigener Anziehungspunkt ist mit Restaurant, Bioverkauf, Wohnaccesscoires. „Wir haben hier Lesungen, Konzerte, Hochzeiten. Es geht uns um Lebendigkeit“, sagt Inhaberin Loni Franke, die von Weil interviewt wird, als käme er vom Fernsehen. Und damit jeder sehen kann, wie bodenständig der Landesherr ist, schnippelt er in der Showküche noch etwas Gemüse, bevor er sich mit dem Satz „Prima, hat Spaß gemacht“ zum nächsten Abstecher begibt.

„Er wartet ab, bis es sich zurecht ruckelt“

Es macht ihm tatsächlich Spaß niedersächsischer Ministerpräsident zu sein. Aber es hat ihm auch riesengroßen Spaß gemacht, hannoverscher Oberbürgermeister zu sein. Und auch als Kämmerer wirkte er nie unzufrieden. Aber wenn der Zeitpunkt kam, seine Ansprüche anzumelden, dann hat er es auch getan. „Er wird abwarten, bis sich das zurecht ruckelt“, sagt ein anderer Sozialdemokrat, der Weil gut kennt. Drei Bewerbungen aus Niedersachsen werde es keinesfalls geben. „Die regeln das schon klar.“ Im Moment seien doch alle in Lauerstellung, wer als erster die Bühne betritt. Und dann ist da noch die Frage, mit wem Weil antreten könne. Franziska Giffey? Das wären zwei Konservative. Bundesumweltministerin Svenja Schulze? Bemerkenswert war, wie sie kürzlich Weil in einem Videoauftritt fast moderierte.

Besseres Internet im Schweinestall

Aber das ist heute Spekulation. Wir stehen auf einem wunderschönen Bauernhof in Haarstorf. 28 Einwohner, darunter zehn Kinder, aber noch kein 5G-Breitbandanschluss. Landrat Heiko Blume ( CDU) hat eine rote Milchkanne mitgebracht. Eine Erinnerung an den Spruch von Wissenschaftsministerin Anja Karliczek, man könne Breitbandnetze nicht bis zu jeder Milchkanne legen. „Ich habe in meinem Schweinestall besseres Internet als in meinem Zuhause“, sagt die zupackende Landwirtin Juliane von der Ohe und führt mit einem Fachmann vor, wofür man bereits heute einen fabelhaften Internetanschluss braucht: fürs intelligente Düngen, fürs Bewässern, und, und, und ...

Weil hört zu. Manchmal ist es richtig schön, Ministerpräsident in Niedersachsen zu sein. Auch wenn noch nicht an jeder Kanne ein 5G-Anschluss hängt.

Von Michael B. Berger