Hannover

In der SPD gibt es ein weiteres Bewerberpaar für den Vorsitz der Partei. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius will zusammen mit Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping antreten.

Offizielle Präsentation am Sonntag

Pistorius bestätigte am Freitag der HAZ seine Kandidatur für den SPD-Vorsitz. „Das ist ein Amt, das Engagement lohnt“, sagte der 59-Jährige der HAZ. „Ich freue mich auf die Kandidatur.“ Am Sonntag wollen Pistorius und Köpping mit einer Pressekonferenz ihre Kandidatur offiziell starten.

Tritt zusammen mit Pistorius an: Petra Köpping, Staatsministerin für Gleichstellung und Integration in Sachsen. Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Pistorius ist seit dem Jahr 2013 Innenminister in Niedersachsen. Vor allem beim Thema Sicherheitspolitik hat er sich über die Grenzen des Landes hinaus einen Namen gemacht. Zuvor war er Oberbürgermeister in Osnabrück. Die 61 Jahre alte Köpping ist in Dresden seit 2014 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration.

Zuletzt hatten sich unter anderem Gesine Schwan und Ralf Stegner für den SPD-Vorsitz beworben.

Von Michael B. Berger