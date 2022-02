Hannover

Der kurzfristige Schulausfall wegen des Sturmtiefs „Ylenia“ am Donnerstag hat in der Landespolitik zu einer neuen Diskussion über Defizite bei der Digitalisierung der Schulen geführt. Eine Umstellung auf Distanzunterricht war in den meisten Landkreisen offenbar nicht möglich. Kritik an Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) kam auch vom Koalitionspartner CDU.

CDU: Schule fällt zu oft aus

Der schulpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Christian Fühner, kritisierte, dass Landkreise nicht in der Lage gewesen seien, digitalen Unterricht anzubieten. Er forderte Tonne auf, einen entsprechenden Erlass auf den Weg zu bringen. Es könne immer wieder eine Pandemie oder ein Unwetter geben. „Da müssen wir das Distanzlernen drauf haben“, sagte Fühner am Freitag. Stattdessen sei die Schule wieder einmal ausgefallen – wie schon so oft in zwei Jahren Pandemie. „Da, wo das Distanzlernen technisch noch nicht geht, brauchen wir mehr Tempo bei der Digitalisierung“, sagte Fühner.

Die CDU-Fraktion forderte Tonne zudem auf, mehr gegen den Lehrermangel und die teilweise „unterirdische Unterrichtsversorgung“ zu unternehmen. Die CDU schlägt unter anderem Lehrerprämien, eine längerfristige Planung und mehr Spielraum für Schulleitungen vor. Die Unterrichtsversorgung in Niedersachsen ist nach jüngsten Zahlen so schlecht wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Distanzunterricht nicht überall möglich

Das Kultusministerium wehrte sich gegen die Vorwürfe. Es habe sich in Niedersachsen bewährt, dass die Landkreise über Schulausfälle entscheiden, sagte Ministeriumssprecher Ulrich Schubert. Für das Land sei es schwierig, bei wetterbedingten Ausfällen Distanzunterricht anzuordnen. „Zumal das auch nicht alle Schulen können, das müssen wir hier einfach zugeben“, sagte Schubert. Es habe zwar einen enormen Digitalisierungsschub durch die Pandemie gegeben, aber noch nicht alle Schulen seien gut ausgestattet.

Kritik kam auch aus der Opposition. Diese richtete sich allerdings nicht nur gegen Tonne, sondern auch gegen den für die Digitalisierung verantwortlichen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). „Der Stand der Digitalisierung an den Schulen kann nur als Totalversagen der Landesregierung bezeichnet werden“, sagte FDP-Fraktionsvize Björn Försterling der HAZ. Nach zwei Jahren Pandemie könnten Niedersachsens Schulen immer noch nicht kurzfristig auf digitalen oder hybriden Unterricht umstellen. SPD und CDU schöben sich die Verantwortung gegenseitig zu.

Grüne: Masterplan krachend gescheitert

„Der groß angekündigte Masterplan Digitalisierung für Niedersachsen ist nicht nur an den Schulen krachend gescheitert“, sagte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg der HAZ. „Wenn die CDU jetzt zu Recht auf den SPD-Kultusminister zeigt, weisen jedoch mehrere Finger auf den eigenen Wirtschafts- und Digitalminister Althusmann zurück.“ Unterricht per Laptop oder Tablet in vielen Schulen sei vor allem deshalb Zukunftsmusik, weil Althusmann es nicht schaffe, dort schnelles Internet per Breitband und WLAN zur Verfügung zu stellen, kritisierte Hamburg. Für den Masterplan Digitalisierung steht eine Milliarde Euro zur Verfügung, von denen der Löwenanteil laut Althusmann verplant ist.

