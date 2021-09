Hannover

In Niedersachsen sind rund 111 Millionen Euro an Fördergeldern des Digitalpakts bewilligt worden. Das entspricht 23,9 Prozent des zur Verfügung stehenden Fördergelds, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwoch im Landtag. Mit dem Digitalpakt wollen Bund und Länder die Digitalisierung der Schulen fördern. So sollen etwa WLAN-Netze errichtet und digitale Lerninfrastrukturen verbessert werden.

30 Millionen Euro ausgezahlt

In Niedersachsen seien bislang 2917 Anträge gestellt worden, antwortete Tonne auf eine Anfrage der FDP-Fraktion. Etwa 30 Millionen Euro wurden dem SPD-Politiker zufolge bereits an die Schulen ausgezahlt. „Niedersachsen ist im bundesweiten Vergleich gut dabei. Die Anzahl der gestellten Anträge belegt, dass Schulträger beantragen, aber eben schrittweise beantragen“, sagte Tonne. Dennoch stelle ihn die erreichte Bewilligungsquote nicht zufrieden.

Rund 52 Millionen Euro sind Tonne zufolge zudem für Laptops von Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt worden und rund 25 Millionen Euro für Lehrer-Laptops beantragt. Mehr als 500 Millionen Euro stehen insgesamt aus dem Programm für Niedersachsen zur Verfügung.

Schulträger finden keine Betriebe

Tonne verwies darauf, dass gerade kleinere Schulen besonders mit den Corona-Maßnahmen zu tun hätten. „Von vielen Schulträgern kommt die Rückmeldung, dass es sich schwierig gestaltet, vor dem Frühjahr kommenden Jahres Betriebe zum Ausbau der IT an Schulen zu finden“, sagte der SPD-Politiker. Dafür trage niemand die Verantwortung, der Umstand müsse aber berücksichtigt werden. Niedersachsen stelle den Schulträgern ein einfaches digitales Antragsverfahren mit Budgetverwaltung zur Verfügung, das bundesweit in dieser Form einmalig sei.

Kultusminister Tonne äußerte sich am Mittwoch im Rahmen einer Anfrage der Grünen-Fraktion im Landtag auch zur Corona-Situation an den Schulen. Mittlerweile seien 44,5 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen einmal geimpft, 30,6 Prozent in dieser Altersklasse haben Tonne zufolge die zweite Impfung erhalten. „Das begrüße ich sehr, denn die Sicherheit in den Schulen wächst mit jeder Impfung.“

Fast alle Lehrkräfte geimpft

Expertinnen und Experten rechneten damit, dass es für die unter Zwölfjährigen zu Beginn des kommenden Jahres einen zugelassenen Impfstoff gibt, sagte Tonne. Bei den Lehrkräften seien mittlerweile mehr als 95 Prozent geimpft.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum Schutz besonders von ungeimpften Kindern und Jugendlichen setze das Kultusministerium auf eine Maskenpflicht, regelmäßiges Lüften und drei Corona-Tests pro Woche. Björn Försterling von der FDP kritisierte, dass Niedersachsen im Gegensatz etwa zu Nordrhein-Westfalen keine PCR-Lollitests einsetze. Tonne entgegnete, dass durch das jetzige System Schülerinnen und Schüler schon vor dem Weg zur Schule das Testergebnis hätten. Zudem erreiche man durch die drei Tests pro Woche eine höhere Sensitivität.

Von Maximilian Hett