Idsingen

Nachwuchs ist zurzeit kein Grund zur Freude. 15 Sauen sollen an diesem Donnerstag auf dem Hof in Idsingen (Heidekreis) ferkeln, jede wird an die 15 Junge zur Welt bringen. Und jedes davon ist eigentlich eines zu viel. Bei den Schweinehaltern landauf, landab stauen sich seit Wochen die Tiere, weil es wegen Corona Engpässe an den Schlachthöfen gibt. Und wer seine ausgewachsenen Schweine nicht los wird, hat keinen Platz mehr in den Buchten und kauft nicht nach. „So eine verfahrene Situation habe ich noch nie erlebt“, sagt Heinrich Lütjens (61) inmitten einer Gruppe drei Wochen alter quiekender, ihn neugierig umringender Ferkel. Dabei seien Landwirte Krisen gewohnt.

Einen Tag ist es da her, dass Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) die Schweinebauern in Niedersachsen aufforderte, weniger Ferkel zu produzieren. Bauern und Bäuerinnen hatten ihr dramatische Szenen geschildert, die ihr die Tränen in die Augen trieben: von quälend übervollen Ställen und einer auch finanziell bedrängenden Lage, aus der Familien keinen Ausweg sehen. Nicht nur Corona, auch die in Deutschland angekommene Afrikanische Schweinepest mit daraus folgenden Exportbeschränkungen macht ihnen zu schaffen. Also weniger Ferkel? Heinrich Lütjens schüttelt den Kopf. „Das ist wie ein großer Dampfer, den man nicht so schnell zum Stehen bringen kann“, sagt der Landwirt. Frühestens im nächsten Sommer würde es sich auswirken, dem Ratschlag der Ministerin zu folgen. Längst sind allein im Idsinger Deckzentrum Hunderte Sauen besamt worden, sind für jeweils drei Monate, drei Wochen und drei Tage trächtig. Ferkel, Jungsauen, Mastschweine – sie sind doch schon da und wachsen wie überall im Land längst heran.

„Die Situation ist sehr ernst“

Das sieht auch Joachim Gewert von der Vermarktungsgesellschaft VZF in Uelzen so. Dort werden in diesen Wochen Landwirte an den Betäubungsgeräten geschult, die von kommendem Januar an bei der Ferkelkastration vorgeschriebenen sind. Es sehe danach aus, dass einige Bauern das schon georderte, rund 10.000 Euro teure Gerät nun abbestellen und ihre Höfe aufgeben werden, berichtet der Vermarkter. Viele hätten schon mit Tierwohlvorschriften zu Stallumbauten, mit der neuen Düngeverordnung und allerhand anderen häufig wechselnden Regelungen zu kämpfen. Die Afrikanische Schweinepest drückt auf die Preise, nun gibt die Corona-Schlachthofkrise offenbar manchem den Rest. „Die Situation ist sehr ernst“, sagt der Vermarkter – für die Landwirte, aber aktuell natürlich auch für die Tiere in den immer enger werdenden Ställen. Denn wenn es dort zu voll wird, kann das zu Kämpfen an den Futterplätzen und sogar Kannibalismus führen. „Wir haben Glück, dass jetzt eine kühle Zeit ist,“ sagt Gewert.

Philipp Lütjens will den Betrieb demnächst übernehmen. Quelle: Gabriele Schulte

Kühle Arbeitshallen und nicht zuletzt beengte Lebensbedingungen der meist osteuropäischen Mitarbeiter haben an den Schlachthöfen dazu geführt, dass diese bundesweit den Betrieb wegen infizierter Mitarbeiter herunterfahren mussten. Eine wochenlange Schließung des Großschlachthofs in Sögel im Emsland konnte gerade noch durch eine neu festgesetzte „Arbeitsquarantäne“ verhindert werden. „Damit sich die Situation nicht weiter zuspitzt, müssen alle Anstrengungen unternommen werden, die Schlachtkapazitäten aufrecht zu erhalten,“ meint Volker Hahn, Vorsitzender des Landvolks Hannover. Diskutiert wird etwa über Zusatzschichten an Feiertagen und eine bessere Bezahlung, um neue Mitarbeiter zu locken. Nicht alle Landwirte seien von dem Schweinestau gleichermaßen betroffen, sagt Hahn. Die Auswirkungen auf die Betriebe in der Region Hannover seien noch nicht dramatisch, sagt er. „Es kann aber zu Terminverschiebungen kommen.“

Terminverschiebungen häufen sich

Die Terminverschiebungen häufen sich, auch in Idsingen. Kommende Woche sollten 100 Jungsauen an andere Landwirte geliefert werden. Die jedoch haben gerade abgesagt, weil ihnen der Platz im Stall fehlt. Auch die Kosten spielen eine Rolle. Die Schlachtpreise für Schweine haben sich innerhalb eines knappen Jahres annähernd halbiert. Für die Schweine, die nun notgedrungen fetter als üblich werden, wird besonders wenig gezahlt. Futter- und andere Kosten sinken dagegen nicht.

Auf dem „Idsinger Ferkel“-Betrieb mit mehreren Standorten können sich die Tiere in den Stallgruppen noch ausreichend bewegen. Doch Hofnachfolger Philipp Lütjens macht sich große Sorgen. Der 31-Jährige erzählt von Berufskollegen, die sich in den vergangenen Tagen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz auf ihren Höfen selber angezeigt haben. Das diene auch dazu, dass das Veterinäramt bei einer Kontrolle den Laden nicht dicht mache. „Die Verzweiflung ist groß“, sagt der Junglandwirt. Jedes Tier, das auf dem Hof aufwächst, sei derzeit ein Zuschussgeschäft, ergänzt sein Vater. „Pro Ferkel legen wir 20 Euro zu.“

Noch ist Platz im Gruppenstall, wie hier bei den trächtigen Sauen. Quelle: Gabriele Schulte

Dabei war sich Philipp Lütjens bis vor einigen Monaten noch völlig sicher, dass er den seit 1640 bestehenden Hof zusammen mit einem Geschäftspartner aus dem Dorf langfristig weiterführen und damit erhalten kann. Schon als Kind habe er Spaß an Schweinen gehabt. Auch eine kaufmännische Ader zeigte sich früh, wie sein Vater schmunzelnd erzählt: „Als kleiner Junge hat er mithilfe der Oma Eier an die Nachbarn verkauft.“ Aber Millioneninvestitionen wie die in einen Großstall rechneten sich erst nach 25 Jahren, und die letzte sei längst nicht abbezahlt. „Das ist ein Lebensprojekt“, sagt der Junglandwirt. Dann wendet er sich den trächtigen Sauen im Abferkelstall zu. Ein Wurf nach dem anderen muss abgenabelt und weiter versorgt werden. Die Kontrolle, ob es den Tieren gut geht, mache die Hälfte seiner Arbeitszeit aus, sagt Philipp Lütjens. „Ich habe da eine Verantwortung.“

Von Von Gabriele Schulte