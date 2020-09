Hannover

Der erste nachgewiesene Fall von Afrikanischer Schweinepest (ASP) bei einem Wildschwein in Deutschland alarmiert Behörden und Bauern im Schweineland Niedersachsen. Agrarministerin Barbara Otte-Kinast ( SPD) sprach von einer „schlechten Nachricht“ für die landwirtschaftlichen Betriebe. Die Halter in Niedersachsen fürchten gravierende wirtschaftliche Folgen. Die für Menschen ungefährliche Tierseuche wurde nach Angaben von Bundesagrarministerin Julia Klöckner ( CDU) am Donnerstag bei einem toten Wildschwein in Brandenburg nachgewiesen.

5300 Schweinehalter in Niedersachsen

„Wir sind in höchster Alarmbereitschaft und müssen nun noch wachsamer sein, um zu verhindern, dass sich die Afrikanische Schweinepest nach Niedersachsen ausbreitet“, sagte Otte-Kinast. Das Land sei aber gut vorbereitet. Jäger, Viehhändler und Transportunternehmen seien sensibilisiert und Vorkehrungen für den Seuchenfall getroffen worden.

Die wirtschaftlichen Konsequenzen für die rund 5300 Schweine haltenden Betriebe in Niedersachsen, in deren Ställen etwa 8,3 Millionen Tiere stehen, ließen sich noch nicht abschätzen, sagte Otte-Kinast. „Es besteht allerdings die berechtigte Sorge, dass bestimmte Drittländer außerhalb der EU aufgrund der erstmaligen Feststellung von ASP Handelsbeschränkungen für Schweinefleisch aus Deutschland verhängen.“

Deutschland verliert Status

Der Kadaver des Wildschweins war wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt im Landkreis Spree-Neiße gefunden worden. Damit verliert Deutschland den Status als „seuchenfrei“. Nun können Exportstopps für Schweinefleisch ins Nicht-EU-Ausland drohen.

Die Schweinehalter lebten bereits seit längerer Zeit mit der Befürchtung, dass die Afrikanische Schweinepest Deutschland eines Tages erreichen werde, erklärte Landvolk-Vizepräsident Jörn Ehlers. „Mehr denn je kommt es darauf an, die Seuche nicht in unsere Stallungen zu bekommen.“ Landwirtschaft und Jägerschaft seien gefordert, für eine Reduzierung der Wildschweinbestände zu sorgen. Ehlers appellierte an die Verbraucher, keine Lebensmittel wegzuwerfen. „ Lebensmittel wie Salami-Brote sind nach wie vor eine große Gefahr, die ASP-Ausbreitung über große Entfernungen zu fördern.“

„Die Märkte werden reagieren“

„Es war nicht die Frage, ob die Schweinepest kommt, sondern wann“, sagte der hannoversche Landvolk-Chef Volker Hahn der HAZ. „Jetzt müssen alle Institutionen in Deutschland gut zusammenarbeiten.“ Die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen müssten erhöht und streng eingehalten werden. „Die Märkte werden reagieren, fürchte ich“, sagte Hahn. Das werden man aber erst in den kommenden Wochen sehen.

Die SPD-Agrarpolitikerin Karin Logemann warnte vor einer Überreaktion: Der Nachweis der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland sei für die niedersächsischen Schweinehalter natürlich stark besorgniserregend, „aber noch kein Grund zur Hysterie“. Grünen-Fraktionsvize Miriam Staudte kritisierte die Exportorientierung der niedersächsischen Fleischindustrie, die Otte-Kinast noch verstärkt habe. „Statt auf Billigfleisch für den Weltmarkt zu setzen, wäre es klüger, regional gutes Fleisch zu erzeugen und dies auch regional zu vermarkten“, sagte Staudte. Die FDP forderte eine Änderung des Jagdrechts, um den Jägern den Abschuss von Wildschweinen zu erleichtern.

