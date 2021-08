Vor Jahren brüstete sich Niedersachsens Landesregierung noch damit, „Schweineland Nummer eins“ zu sein. Doch die Zeiten, da das Bundesland mehr Schweine als Bürger aufzubieten hatte, dürften bald vorbei sein. Denn der in der Landwirtschaft ohnehin sich vollziehende Strukturwandel wütet bei den Tierhaltern noch wesentlich stärker. Deshalb geht gerade unter den Schweinezüchtern und -mästern die Existenzangst um. Die Politik war da bisher auch keine große Hilfe. Denn auch sie ist durch unklare Vorgaben und immer neue Anforderungen an dem Strukturwandel beteiligt, der viele Bauern in die Pleite treibt.

Dumpingpreise für Schweinefilets sind skandalös

Dennoch ist es richtig, dass Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast alle Beteiligten jetzt zu einem Gespräch einlädt. Auch den Handel, den die Bauern aus verständlichen Gründen auf dem Kieker haben. Jüngst erregte die Edeka-Gruppe den Zorn der Landwirte, als sie Schweinefilets aus Chile zu einem absoluten Dumpingpreis offerierte. Nach Protesten aus der Bauernschaft zog die Handelskette ihre Werbung zurück. Aber allzu niedrige Fleischpreise bleiben in mehrfacher Hinsicht ein Skandal, weil sie weder die Züchter und ihre Arbeit würdigen noch das getötete und verarbeitete Geschöpf.

Heraus aus dem Dilemma fallender Preise kommen die Erzeuger kurzfristig nur über einen gesteigerten Absatz. Insofern sollte die Bundesregierung aktiv werden, damit wegen der Schweinepest in Brandenburg geschlossene Exportkanäle, etwa nach China, möglichst schnell geöffnet werden. Langfristig hilft indes nur ein artgerechter Umbau der Tierhaltung, die der Staat mit Zuschüssen und die Verbraucher mit höheren Preisen fördern müssen. Den Strukturwandel wird man damit nicht bremsen können, aber in humanere Formen überführen. Die Einführung einer wie auch immer gearteten Fleischsteuer könnte dabei helfen. Dies wäre indes Sache der Bundespolitik.

Von Michael B. Berger