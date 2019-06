Niedersachsen Verjährungsfristen Kinderschänder sollen nicht mehr davonkommen Bisher verjähren Fälle von Kindesmissbrauch – die SPD in Niedersachsen möchte das ändern und die Taten damit dem Delikt Mord gleichstellen. Die SPD sagt: Täter sollen wissen, dass sie bis zum Lebensende bestraft werden können.

Hundertfacher Kindesmissbrauch in Lügde – und auch in Niedersachsen sind die Zahlen gestiegen. Ein Bild vom Campingplatz in Lügde. Quelle: Guido Kirchner/dpa