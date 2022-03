Hannover

Die Zahl der Corona-Infizierten in Niedersachsen ist nach Auskunft des niedersächsischen Sozialministeriums am Freitag erstmals über die 2000er-Marke gestiegen. Mit 2010,5 liege die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich über der Marke am Freitag der Vorwoche (1683), berichtete das Ministerium. Allein in dieser Woche hätten sich 177.000 Menschen in Niedersachsen mit dem Virus infiziert, die meisten mit der hochansteckenden Omikron-Variante BA 2, die mittlerweile die Dominanz übernommen habe.

1543 Menschen lägen in Krankenhäusern, davon 159 auf Intensivstationen. „Die Lage ist angespannt, aber die Krankenhäuser haben das gut im Griff“, hieß es am Freitag.

Zwei Schulen im Distanzunterricht

Das Kultusministerium berichtete am Freitag, dass es 17.700 infizierte Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen gebe (800 mehr als am Vortag) sowie 1955 infizierte Lehrkräfte. Zwei Schulen in Niedersachsen seien komplett in den Distanzunterricht gegangen.