Hannover

Bei der Einladung konnten man das noch nicht unbedingt ahnen, aber haben die Bundestagswahl und ihr Ergebnis dem Termin am Montagabend doch einen besonderen Spin gegeben. Der CDU-Wirtschaftsrat hatte den einstigen Parteivorsitzenden der Sozialdemokraten und Vizekanzler Sigmar Gabriel zum Gespräch über Ökonomie und transatlantische Beziehungen gebeten. Aber es ging dann natürlich auch um deutsche Politik – und den Zerfall der einstigen Volksparteien.

„Sie werden alles in Ihrer Partei erleben, was ich Ihnen zum Niedergang einer Volkspartei erzählen kann“, sagte Gabriel gleich zu Beginn seiner Rede vor dem Wirtschaftsrat im hannoverschen Courtyard-Hotel am Maschsee.

Doch spendete der SPD-Chef den gepeinigten Christdemokraten auch irgendwie Trost. Denn das Zeitalter, in dem lediglich zwei Parteien eine regierungsfähige Koalition bilden, hält Gabriel auch mit Blick auf andere Demokratien längst für vorbei. „Es gibt nicht mehr die dominierende Kraft, deshalb drei Kräfte. Das ist kein Weltuntergang.“ Und zum Erstaunen vieler Christdemokraten glaubt Gabriel, dass Olaf Scholz ziemlich schnell und „smooth“ eine SPD-geführte Ampelkoalition bilden werde. „Olaf Scholz wird die Neujahresrede halten.“

Noch Ende August trafen sich Sigmar Gabriel (re.) und der damals hoffnungsfrohe CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet bei einem Empfang der Atlantik-Brücke. Quelle: Michael Kappeler/dpa

„Das war ein putziger Wahlkampf, ganz ohne Politik“

Dass die Grünen so schnell von hohen Umfragewerten auf ihr derzeitiges Ergebnis geschrumpft seien, hält Gabriel nicht nur verwunderlich. „Die Deutschen wollen immer beides: Veränderung und Stabilität. Aber nicht zu viel Veränderung im Kanzleramt.“ Nun allerdings würden die in einem ungemein „putzigen Wahlkampf ganz ohne Politik“ verdrängten Konflikte erst in der Regierung aufbrechen, prophezeite der frühere Bundesaußen-, Bundeswirtschafts- und Bundesumweltminister – etwa der Streit darum, wie radikal die Transformation einer hochindustriellen Ökonomie zur Klimafreundlichkeit umgesetzt werden kann.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dann hob Gabriel zu einem interessanten wie auch amüsanten Vortrag über die Weltpolitik an. Die Frage von Moderator Christian Nordholtz, ob Gabriel denn auch seine „Expertise“ einem möglichen Kanzler Olaf Scholz anbieten werde, beschied der Außenminister a. D. prompt negativ. „Das glaube ich nicht. Er hat sich schließlich so viel Mühe gegeben, mich loszuwerden“, sagte Gabriel. Man gehe jetzt getrennte Wege. Und das sei für beide gut so, meinte Gabriel, den Scholz und die damalige SPD-Chefin Andrea Nahles 2017 aus dem Außenamt gedrängt hatten. Die bange Frage einiger Zuhörer, ob denn jetzt geeignete Leute an die Spitze kämen, bejahte der Ex-Minister rundheraus, aber mit Hintersinn. „Wenn Olaf Scholz etwas kann, dann mit der Architektur der Macht umgehen. Da ist er geradezu Weltmeister“, sagte Gabriel.

Von Michael B. Berger