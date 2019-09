So reagieren Politiker in Niedersachsen auf die Landtagswahlen im Osten

Hannover

Bei den Parteien in Niedersachsen frohlockt vor allem die AfD über den Wahlausgang in Potsdam und in Brandenburg. „Die beispiellose Erfolgsgeschichte der AfD geht weiter und nimmt sogar Fahrt auf“, sagt die niedersächsische AfD-Vorsitzende Dana Guth. „Die Altparteien sind mit ihrer unsäglichen Hetze gegen den parlamentarischen Mitbewerber weitgehend ins Leere gelaufen“, meint die AfD-Frau. Die Signale aus dem Osten würden auch im Westen nicht überhört.

Niedersachsens CDU-Vorsitzender Bernd Althusmann meint, die AfD habe in den beiden Ostländern einen „ Wahlkampf der Angst“ gemacht, der etwa in Niedersachsen nicht fruchten würde. Wichtig sei es für die CDU, sich stark von der AfD abzugrenzen, was Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer auch gemacht habe. „Die große Verlässlichkeit, die er am Ende verbreitet hat, hat auch dazu geführt, dass die CDU ganz klar den Regierungsauftrag in Dresden bekommen hat.“

Althusmann sagt weiter, die Bevölkerung in Sachsen sei trotz großer wirtschaftlicher Erfolge in Teilen stark verunsichert, das habe er auch im Wahlkampf in Sachsen erlebt, Die Stärke der AfD im Osten solle aber nicht überbewertet werden. Das schlechte Abschneiden der CDU in Brandenburg bezeichnet Althusmann als „sehr schmerzlich“. Es zeige aber im Kern einmal mehr, „dass man nicht einmal nach rechts und dann wieder nach links blinken“ könne, sondern stets einen geraden Kurs fahren müsse.

Niedersachsens Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzender Stephan Weil ist der Meinung, die Ergebnisse in Brandenburg und Sachsen zeigten, wie wichtig eine überzeugende Strategie gegen die AfD sei. „Ich bin überzeugt, dass ein starker Staat und eine engagierte Gesellschaft die besten Antworten auf ungezügelten Rechtspopulismus sind.“

Das überaus schlechte Abschneiden der sächsischen SPD erklärt Weil mit „schwierigen Rahmenbedingungen“. Eine ganz starke Leistung angesichts der schwierigen Bedingungen im Osten sei es aber, dass sein Freund Dietmar Woidke in Potsdam wieder den Regierungsauftrag bekommen habe, so Weil.

Niedersachsens Grüne reagieren erfreut auf den Stimmenzuwachs ihrer Partei in den Ländern Brandenburg und Sachsen. In beiden Bundesländern habe man jeweils das beste Ergebnis für die Grünen eingefahren, meint die Landesvorsitzende Anne Kura. „Besorgniserregend ist allerdings der Zuwachs der AfD in beiden Ländern, die offen rechtsextremistisch agiert“, sagt Kura. Es sei Aufgabe der demokratischen Parteien, den „menschenverachtenden Zielen“ der AfD entgegen zu treten, meint der Ko-Vorsitzende Hanso Janßen. Dass die Grünen in Dresden möglicherweise in ein CDU-geführtes Bündnis eintreten könnten und in Potsdam in ein SPD-geführtes, findet Kura kein Problem. „Es kommt jetzt vor allem darauf an, den Wandel mitzugestalten“, sagt sie.

Niedersachsens FDP-Chef Stefan Birkner bedauert, dass seine Parteifreunde in den beiden Ländern knapp an der Fünfprozenthürde gescheitert. „Es ist eine wahnsinnig schwierige Situation sich als außerparlamentarische Kraft in einer derart zugespitzten Situation Gehör zu verschaffen“, so Birkner zur HAZ.

Von Michael B. Berger