Wenn am Sonntag Landtagswahl in Niedersachsen wäre, wäre die CDU mit einem deutlichen Vorsprung stärkste Partei. Die Christdemokraten könnten bei einer Wahl zum jetzigen Zeitpunkt mit 35 Prozent der Stimmen rechnen. Das geht aus einer Umfrage von infratest dimap für „ NDR Hallo Niedersachsen“ hervor. Für die CDU wäre das ein Plus von 1,4 Prozent gegenüber dem Ergebnis der Landtagswahl 2017. Verglichen mit der letzten NDR-Umfrage von vor zwei Jahren verbucht die CDU sogar ein Plus von 7 Prozentpunkten.

FDP fliegt aus Landtag

Die SPD könnte mit 27 Prozent rechnen, das sind 9,9 Punkte weniger als bei der Landtagswahl 2017 und 1 Prozentpunkt mehr gegenüber der letzten Umfrage von 2018.

Von den Oppositionsparteien stehen die Grünen am stärksten da: Sie würden derzeit 20 Prozent erzielen – ein Plus von 11,3 Prozentpunkten gegenüber der letzten Wahl, aber vier Punkte weniger als bei der letzten Umfrage. Die AfD könnte mit 6 Prozent rechnen (0,2 Punkte weniger als bei der letzten Wahl), die FDP würde mit 4 Prozent (minus 3,5 Punkte ) sogar aus dem Landtag fliegen. Dagegen hätte die Linke mit 5 Prozent (plus 0,4 Punkte) derzeit Chancen auf den Parlamentseinzug.

Vier Koalitionen möglich

Mit einem solchen Wahlausgang wäre in Niedersachsen ein Regierungswechsel möglich und auch wahrscheinlich – im Bundesland wird im Herbst 2022 gewählt. Rechnerisch wäre neben einer schwarz-roten Koalition mit einem Ministerpräsidenten Bernd Althusmann ( CDU) mit knapper Mehrheit auch eine Neuauflage von Rot-Grün möglich. Falls das nicht reicht, könnte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) die Linke für Rot-Rot-Grün ins Boot holen. Eine weitere Option wäre eine schwarz-grüne Regierung mit CDU-Landeschef Althusmann an der Spitze. Für einen grünen Ministerpräsidenten würde es in keiner Konstellation reichen, die Partei hat auch bisher keinen Kandidaten.

SPD und CDU zufrieden

In der persönlichen Gunst der Niedersachsen liegt Weil allerdings deutlich vor Althusmann. Insofern zeigten sich beide Partei zufrieden mit den Ergebnissen der Umfrage. „Wir freuen uns, dass die Menschen in Niedersachsen auch in dieser schwierigen Phase für das ganze Land auf Stephan Weil vertrauen, der Niedersachsen verlässlich und stark führt“, sagte SPD-Generalsekretärin Hanna Naber. „Das ist das Verdienst von Bernd Althusmann. Er hat in der Krise gezeigt, dass er das Land führen kann“, erklärte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer.

Von Marco Seng