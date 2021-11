Hannover

Hannovers Landesbischof Ralf Meister hat ein Privileg infrage gestellt, das Verfassungsexperten schon seit Jahren kritisieren – und das allein das Land Niedersachsen seit seiner Gründung gut 1,7 Milliarden Euro gekostet hat. Man müsse alle Formen der „staatsanalogen Verwaltung“ in der Kirche „sehr klar überprüfen“, sagte Meister als Leitender Bischof der lutherischen Kirchen am Rande der EKD-Synode in Bremen. Der Geistliche nannte dabei auch die Staatsleistungen, die alle Bundesländer bis auf Bremen und Hamburg seit 102 Jahren an die evangelischen und die katholischen Kirchen entrichten – obwohl sie seit den Zeiten der Weimarer Reichsverfassung längst „abgelöst“ sein sollten.

„Skandal“: Subventionen aus der Zeit Napoleons

„Dass das immer noch nicht geschehen ist, kann man als Verfassungsrechtler eigentlich nur als Skandal empfinden“, meint der Göttinger Juraprofessor und Kirchenrechtsexperte Hans Michael Heinig. Die Staatsleistungen würden der Trennung von Staat und Kirche widersprechen, sagt Heinig. Kirchliche Signale, dass man offen gegenüber der Ablösung dieser Subventionen sei, begrüßt der Staatskirchenrechtler. „Dass der Ablösungsbefehl zu einer Dauergarantie geworden ist, ist nicht im Sinne der Verfassung.“

Die Staatsleistungen haben nichts mit der Kirchensteuer zu tun, die die Mitglieder der jeweiligen Kirchen aufbringen und die der Staat gegen eine Gebühr einsammelt. Sie rühren aus Rechtsverpflichtungen, die noch in die napoleonische Zeit hineinragen, als kirchliche Gebäude und Ländereien säkularisiert, also verstaatlicht worden sind. Für diese Säkularisationen sollten die Kirchen entschädigt werden. Der Auftrag zur einmaligen „Ablösung“ fand Eingang in die Weimarer Reichsverfassung von 1919 und in das Deutsche Grundgesetz von 1949. „Das ist aber einfach nicht umgesetzt worden und stellt heute ein Rechtsinstitut dar, das schlicht aus der Zeit gefallen ist“, sagt Verfassungsfachmann Heinig, der in Göttingen lehrt und in Hannover lebt.

Fast 20 Milliarden Euro seit Gründung der Bundesrepublik

Johann-Albrecht Haupt, ein Verwaltungsjurist, der lange Zeit leitend im niedersächsischen Kultusministerium tätig war, verfolgt seit Jahren die immer wieder aufflammende und dann jäh abebbende Diskussion um die teurer werdenden Staatsleistungen, die jeder Bürger zahlen muss, auch wenn er gar nicht in der Kirche ist. In langen Tabellen hat der Jurist aus Hannover für die Humanistische Union aufgelistet, wie die Staatsleistungen wachsen, je länger sie gezahlt werden. Denn sie erhöhen sich regelmäßig, da sie in den meisten Bundesländern an die Besoldungsentwicklung der Landesbeamten gekoppelt sind.

„Das, was bisher gezahlt worden ist, übersteigt den Wert der Immobilien und Ländereien, die im 19. Jahrhundert enteignet worden sind, mittlerweile um ein Vielfaches“, sagt Haupt. So hätten sich die gesamten Staatsleistungen seit Bestehen der Bundesrepublik mittlerweile auf 19,6 Milliarden Euro summiert, eine ziemlich stolze Summe. „Es gibt eigentlich keinen Grund, weiterzuzahlen“, sagt der streitbare Humanist.

Wie die Kurve der Staatsleistungen angewachsen ist, zeigt ein Blick in Haupts Tabellen. So begann man in Niedersachsen 1949 noch mit bescheidenen 2,97 Millionen Euro. 1963 hatte sich diese Summe schon verdoppelt. 2020 waren es knapp 49 Millionen Euro. „Allein für Niedersachsen würde die Ablösung nach unseren Berechnungen 2,1 Milliarden Euro kosten“, erläutert Haupt. Für ganz Deutschland, ausgenommen die Hansestädte Hamburg und Bremen, kommt Johann-Albrecht Haupt vom Humanistenverband auf einen Betrag von mehr als 24,7 Milliarden Euro. Das ist in etwa so viel, wie die deutsche Reisebranche bisher in der Corona-Pandemie verloren hat.

Das Geld fließt in die Gehälter der Pastorinnen und Pastoren

Die hannoversche Landeskirche hat 2020 nach eigenen Angaben rund 26,6 Millionen Euro an Staatsleistungen verbucht. „Die Staatsleistungen werden im landeskirchlichen Haushalt für die kirchliche Verwaltung und die Pfarrbesoldung und -versorgung verwendet, sie sind dort zweckgebunden“, erläutert die Sprecherin der Landeskirche Rebekka Neander. Das ist nur ein Bruchteil der Kirchensteuereinnanhmen, die in der hannoverschen Landeskirche 2020 rund 587 Millionen Euro ausgemacht haben.

Greift die Ampel im Bund das Thema auf?

Im deutschen Bundestag haben die Oppositionsparteien FDP, Grüne und Linke im Frühling dieses Jahres einen Anlauf unternommen, das immer wieder verschleppte Thema in Angriff zu nehmen – und einen Gesetzentwurf zur Ablösung der Staatsleistungen vorgelegt. Auch die AfD fordert die Ablösung und zwar komplett und bis 2027. Der von der FDP, den Grünen und den Linken vorgelegte Entwurf sei für die Kirchen sogar noch günstig gewesen, meint Johann-Albrecht Haupt. Er sah vor, dass die 14 betroffenen Bundesländer eine Ablösungsentschädigung von etwa 10,6 Milliarden Euro zahlen (einmalig oder in Raten) und dass die Staatsleistungen erst einmal weiterlaufen, bis die Ablösung geleistet ist. Doch der Gesetzentwurf wurde zwar im Innenausschuss andiskutiert, jedoch nicht von den bisherigen Regierungsfraktionen CDU und SPD aufgegriffen. Gerade in Coronazeiten ließe sich schwer vermitteln, dass man Milliardenbeträge aufbringen müsse, um diesen Verfassungsauftrag umzusetzen, hieß es.

„Die Staatsleistungen der vierzehn Bundesländer haben in diesem Jahr rund 581 Millionen Euro betragen, im Jahr 2022 werden es nach meinen Berechnungen rund 600 Millionen Euro sein“, sagt Johann-Albrecht Haupt. Dabei gebe es eigentlich gar keinen Grund, diese Zahlungen einfach weiterlaufen zu lassen. Sie seien bereits in der Weimarer Zeit als eine Übergangslösung betrachtet worden. Haupt hofft, dass die neue Ampelkoalition in Berlin das Thema aufgreifen werde, auch wenn es bisher in den Koalitionsverhandlungen wohl noch keine Rolle gespielt habe.

Niedersachsens FDP-Chef Birkner spricht von einem „interessanten Signal“

Hannover Landesbischof Meister hat am Rande der EKD-Synode betont, dass die Kirche sich auf grundlegende Veränderungen einstellen müsse. So stelle sich vor dem Hintergrund des Mitgliederverlustes die Frage, „in welchen staatlichen Analogien wir uns befinden und inwieweit die zukunftsfähig sind“. Meister sagte, man müsse künftig abwägen, „was dient der Ausbreitung des Evangeliums und was ist eigentlich Ballast“.

Als ein „interessantes Signal von Seiten der Kirchen“ betrachtet Niedersachsens FDP-Landtagsfraktionsvorsitzender Stefan Birkner die Botschaft. Auch er plädiert für eine deutlichere Trennung von Staat und Kirche. „Wir müssen da einen gemeinsamen Weg finden, wie wir in dieser Frage auseinanderkommen“, sagt der Liberale. Grundsätzlich wüssten alle, dass man diese Frage endlich einmal regeln müsste, schreckten aber gleichzeitig vor der Kompliziertheit des Themas zurück.

„Der Bund muss ein Verfahren entwickeln, damit die Länder agieren können“, sagt die religionspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion in Hannover, Eva Viehoff. Sie wisse, dass auch die Kirchen an einer Klärung der Frage interessiert seien, doch müsse man auch darauf achten, dass die Länder gerade in Coronazeiten nicht allzu stark belastet würden. „Wir müssen da eine wie auch immer geartete Lösung finden.“ Sie sei gespannt, ob aus Berlin neue Signale kämen.

