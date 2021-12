Herr Oberbürgermeister Klingebiel, die Corona-Inzidenzen sind weiterhin auf einem sehr hohen Niveau – in Ihrer Stadt Salzgitter mit einer Inzidenz von 303,3 in Niedersachsen derzeit am höchsten. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Wir haben hier keine besonderen Cluster oder Hotspots. Aber ziemlich viele Infektionen in Kitas und in Schulen, weshalb ich schon früh dafür plädiert habe, auch die Kinder und Jugendlichen – soweit medizinisch möglich – in die Impfkampagne einzubeziehen und die Weihnachtsferien vorzuziehen. Dazu hat sich bisher die Landesregierung nicht entschieden.

Im Lande wurde ab dem 1. Dezember überall die 2G-Plus-Regelung eingeführt, also geimpft, genesen und mit Test. Sie ist aber für Menschen mit der Auffrischungsimpfung schon wenige Tage später zurückgenommen worden. Wegen der Unübersichtlichkeit der Regelungen hat der Niedersächsische Städtetag, dessen Vizepräsident Sie sind, Einwände vorgebracht. Was haben Sie auszusetzen?

Wir verlieren immer mehr die Akzeptanz in der Mitte der Gesellschaft. Über den Kreis der nicht zu überzeugenden Corona-Leugner hinaus gibt es immer mehr Bürgerinnen und Bürger, die am Sinn vieler Regeln zweifeln. Sie sagen: Ich habe alles gemacht, was die Politik verlangt. Ich habe mich impfen lassen, ich halte Abstand und halte mich zurück – und jetzt soll ich auch noch einen Test vorweisen, der zudem nicht so ohne Weiteres zu bekommen ist? Nee danke, sagen viele Menschen und verzichten auf Sportausübung im Verein, den Restaurantbesuch, das Kinoerlebnis oder den Fitnessstudiobesuch. Also ein Lockdown durch die Hintertür. Viele Menschen kritisieren: Erst habt Ihr gesagt, wir sollen uns impfen lassen, dann ist alles in Ordnung und jetzt kommt Ihr mit der Testpflicht. Das empfinden viele als Vertrauensbruch.

Viele fragen: Was gilt denn nun?

Wie nehmen Sie diesen Vertrauensschwund wahr?

Wir bekommen eine Menge Briefe, in denen der Unmut zu spüren ist. Man wird auch überall angesprochen. Es wird von einer ,Bestrafung‘ der Geimpften gesprochen. Der Test wird verlangt, doch Tests sind nicht in ausreichender Menge da. Die Menschen stehen in der Kälte und warten. Ihren Frust lassen die Leute da an den Apothekern und Freiwilligen in den Testzentren und meinen Beschäftigten aus. Manchmal vergreifen sie sich auch in der Tonlage. Viele fragen auch, was gilt denn nun? Menschen, die gerade zum zweiten Mal geimpft worden sind, müssen einen Test beibringen, während frisch Geboosterte sofort Vorteile genießen. So etwas ist schwer vermittelbar. Und wenn dann dieser Schritt von der Landesregierung damit begründet wird, dass man in diesem Fall pragmatisch entschieden habe, weil tatsächlich noch nicht genügend Tests und Testzentren da wären, macht das die Lage auch nicht besser.

Vor vielen Corona-Testzentren bilden sich zurzeit lange Schlangen. Quelle: Daniel Junker

Was erwarten Sie von der Landesregierung?

Eine stringentere und verlässlichere Kommunikationskultur und Einbindung. Da waren wir in der dritten Welle schon besser. In der Corona-Krise melden sich viele zu Wort, es werden viele befragt, zum Teil mit sehr widerstreitenden Interessen. Aber es gibt eine Interessensvertretung, die ihr Ohr gewissermaßen für alle am Puls der Zeit hat. Das sind in Niedersachsen die Oberbürgermeisterinnen, Oberbürgermeister, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Landrätinnen und Landräte. Sie sind das Sprachrohr ihrer Bürgerinnen und Bürger. Wenn man von Vorneherein mehr auf die kommunalen Vertreter hören würde, könnte sich jede Landesregierung im Nachhinein viel Ärger ersparen.

Was meinen Sie konkret?

Vor der Einführung von 2G-Plus hätte man ausführlicher mit uns reden können. Ich halte die 2G-Plus-Regelung flächendeckend für falsch. Man könnte sie im Einzelfall anwenden beispielsweise bei Großveranstaltungen im Innenraum, die bei Infektionen leicht zu Ausbruchszentren werden könnten, oder in sensiblen Bereichen wie Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern. Aber flächendeckend halten wir sie für überzogen.

Trotz der hohen Inzidenzen?

In Niedersachsen sind wir, bundesweit betrachtet, aufgrund unser hohen Impfquote und vielleicht auch besonderer Achtsamkeit der Niedersachsen selbst bislang noch ganz gut durchgekommen. Und dass die Impfung wirkt und dazu führt, dass Infizierte einen wesentlich schwächeren Krankheitsverlauf haben, muss in die Abwägung über Schutzmaßnahmen und deren Notwendigkeit wie Verhältnismäßigkeit mit einbezogen werden. Insofern haben wir in diesem Winter eine andere Situation als im letzten Winter.

Sie haben gesagt, der Corona-Verdruss sei jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Befürchten Sie eine Radikalisierung der Bevölkerung?

Man sollte auf die Bürgermeister hören

Wir stellen fest, dass Menschen, die stundenlang in der Kälte stehen, schon sehr, sehr unwillig werden. Ich hoffe, dass dies nicht allgemein zu einer Radikalisierung führt.

Viele beklagen, dass wir geradezu unvorbereitet in die vierte Welle geschlittert sind. Schließen Sie sich dieser Kritik an?

Nein, das nicht. Aber wir haben früh darauf hingewiesen, dass man die im September geschlossenen Impfzentren über den Winter brauchen wird. Die Landesregierung hat sich unserer Ansicht angeschlossen, sich aber leider nicht in dieser Frage bei der früheren Bundesregierung durchsetzen können. Die Tatsache, dass nach der Wiedereröffnung einiger Impfzentren sowie bei den Hausärzten es an Impfstoff mangelte, hat die Stimmung auch nicht steigen lassen – auch wenn in diesem Fall die Landesregierung nichts dafür kann. Aber uns Kommunalos, die genauso wie die Landesregierung gegen das Coronavirus kämpfen, geht es um eine bessere Gesprächskultur. Darum, dass unsere Anregungen auch ernst genommen werden. Die flächendeckende Einführung von 2G-Plus war zwar gut gemeint gewesen, aber objektiv vor Ort nicht umsetzbar, überzogen und akzeptanzschädigend. Daran hat sich unsere Kritik entzündet.

„2G-Plus war zwar gut gemeint gewesen, aber objektiv vor Ort nicht umsetzbar, überzogen und akzeptanzschädigend Quelle: Stefan Sauer/dpa

Nun hat der Ministerpräsident unter Hinweis auf die noch ansteckendere Omikron-Variate schärfere Kontaktbeschränkungen zwischen Weihnachten und Jahresanfang verordnet. Was halten Sie davon?

Zunächst waren wir überrascht von der drastischen Lagebeurteilung des Ministerpräsidenten. Ich kann nicht beurteilen, ob er damit richtig liegt. Nach den uns vorliegenden Daten liegt Niedersachsen im bundesweiten Vergleich gar nicht so schlecht da. Ich bin schon etwas überrascht, dass Niedersachsen jetzt in dieser Frage zu einem Alleingang ansetzt. Dabei hat der Ministerpräsident während der gesamten Corona-Epidemie betont, dass es nicht zu Sonderwegen kommen soll.

Gleichzeitig hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die Landesregierung gezwungen, die 2G-Plus-Regelungen etwas zu lockern, zumindest was Dienstleistungen wie den Gang zur Fußpflegerin oder zum Friseur belangt...

Kein Zufall, dass die Impfpflicht nach der Wahl kommt

Dieses Urteil bestätigt in gewisser Weise unsere Skepsis, dass 2G-Plus schwer zu vermitteln ist und erschwert es uns weiter, für die Akzeptanz der Regelungen zu werben. Wir stehen voll und ganz hinter den 2G-Regelungen. Sie sind wirklich gut, aber mit 2G-Plus haben viele angesichts der mageren Testmöglichkeiten und ihrer eigenen Skepsis immer noch Probleme.

Halten Sie es für Zufall, dass eine allgemeine Impfpflicht erst jetzt, Wochen nach der Bundestagswahl verwirklicht werden soll?

(lacht). Nein, nach 15 Jahren Amtszeit als Oberbürgermeister glaube ich in diesem Bereich nicht an Zufälle. Wir haben als Kommunalos in Niedersachsen schon früh eine Impfpflicht in bestimmten Bereichen wie Altenpflegeheimen und Krankenhäuser vorgeschlagen. Aber man wollte – und das gilt für alle Parteien – an dieses brenzlige Thema vor der Wahl nicht heran. Ich halte die jetzt angestrebte allgemeine Impfpflicht für gut und hoffe, dass das schnell durchgezogen wird.

Kommen Sie in den Gesundheitsämtern mit der Nachverfolgung der Infektionen noch nach oder ist ihnen wie in Bayern und in Teilen Ostdeutschlands die Kontrolle entglitten?

Wir sind mit Inzidenzen von 350 und höher an der Belastungsgrenze. Aber dank der Unterstützung von Bundeswehr und Landesbediensteten ist das noch händelbar. Bei den ersten Corona-Wellen im Frühjahr habe ich noch viele schlaflose Nächte gehabt, weil bei einer Infektion ohne Schutzimpfung in der Regel schwere Krankheitsverläufe und Überlastung der Intensivstationen drohten. Mit den angeschobenen Impfungen hat sich die Lage etwas verbessert, auch wenn sie immer noch sehr ernst ist.

Von Michael B. Berger