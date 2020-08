Hannover

Die Wirtschaft in Niedersachsen fordert einen zügigen Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen in Niedersachsen. Nach Ansicht der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) könnten verkürzte Planungen, eingeschränkte Klagerechte und eine digitale Bearbeitung viele Projekte beschleunigen. „Die Turbo-Baustelle auf der A2 hat gezeigt, dass man auch schnell bauen kann“, sagte IHKN-Hauptgeschäftsführer Hendrik Schmitt der HAZ.

Ausbau in 88 Stunden

Auf der A2 war im Mai dieses Jahres die Fahrbahndecke eines 3,7 Kilometer langen Teilstücks in Hannover an einem verkehrsarmen Feiertagswochenende in nur 88 Stunden erneuert worden. Unter konventionellen Bedingungen hätten diese Arbeiten bis zu sechs Wochen gedauert. Auch ein Beispiel aus Nordrhein-Westfalen zeigt laut Schmitt, dass Baustellen effizienter gestaltet werden können. Dort sei auf der A1 eine Brücke in nur 19 statt in 180 Tagen neu gebaut worden. Ein „planen und bauen über Generationen“ dürfe es nicht mehr geben.

Hintergrund für den Appell der Landesarbeitsgemeinschaft der sieben IHKs in Niedersachsen ist die Neuorganisation des Autobahnbaus in Deutschland ab 2021. Dann übernimmt der Bund die Autobahnen. Die neu gegründete Autobahn GmbH des Bundes ist ab 1. Januar auch in Niedersachsen für Planung, Bau und Betrieb verantwortlich. Rund 900 Mitarbeiter der niedersächsischen Straßenbaubehörde wechseln die Seiten. Dadurch dürfe es nicht zu Verzögerungen kommen, warnte Schmitt. „Vordringliche Projekte wie die A20 und die A39 dürfen in der Umsetzung nicht zurückgeworfen werden.“

Beschleunigung durch Corona

Die IHKN begrüßte die Pläne von Bund und Land, die Planungsverfahren zu beschleunigen. Dadurch könnten auch Klagemöglichkeiten und der Instanzenweg verkürzt werden. Zudem habe sich das digitale Planverfahren im Zuge der Corona-Pandemie bewährt, sagte der Verkehrsexperte der IHKN, Felix Jahn. „Wir wünschen uns, dass es über den März 2021 fortgesetzt wird.“

Die IHKN kritisierte, dass es derzeit Verzögerungen bei vielen wichtigen Straßenprojekten in Niedersachsen gebe. „Von den 66 Bundesstraßenprojekten, die sich im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans befinden, werden 45 wohl erst nach 2030 fertig“, sagte Jahn. Für die Umsetzung fehlten teilweise Personal und Geld.

16.000 Kilometer Stau

Die IHKN verweist auf eine Statistik der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen, die 2019 in Niedersachsen 3408 Staus mit einer Gesamtlänge von rund 16.000 Kilometern gezählt hat. Das reiche bis nach Australien, sagte Schmitt. „Wir brauchen gute Infrastruktur, unsere Wirtschaft ist darauf angewiesen, sonst funktionieren Geschäftsprozesse nicht.“

Von Marco Seng