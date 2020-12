Hannover

Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) freut sich über die sinkende Zahl von Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen und hat die Bevölkerung zu einer weiteren Kraftanstrengung aufgerufen.

„Das erste Etappenziel ist erreicht“, schrieb Weil am Freitag auf Twitter zum Absinken der Infektionen in den beiden Hotspots, den Kreisen Cloppenburg und Vechta, auf weniger als 200 neue Fälle pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Kein Landkreis in Niedersachsen liege damit mehr über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200.

„Jetzt haben wir den Ehrgeiz, alle miteinander unter 100 zu kommen und dann unter 50“, schrieb Weil. „Das schaffen wir nur gemeinsam. Bitte mitmachen!“

