Steuerflucht? Geflügelproduzent verlegt Sitz nach Liechtenstein

Die Lohmann & Co. AG (PHW-Gruppe), der größte deutsche Geflügelzüchter und -verarbeiter, hat ihren Sitz offenbar vom niedersächsischen Visbek ( Landkreis Vechta) nach Liechtenstein verlegt. Das geht aus mehreren Eintragungen im Handelsregister hervor, die das Amtsgericht Oldenburg veröffentlicht hat. Der Konzern ist vor allem durch die Geflügelmarke Wiesenhof bekannt. Die Grünen im Landtag werten die Verlegung der Aktiengesellschaft nach Liechtenstein als Steuerflucht, doch das Unternehmen widerspricht.

In Deutschland „vollständig besteuert“

Laut der Handelsregistereinträge ist die Lohmann & Co. AG seit 2019 eine eingetragene Gesellschaft nach liechtensteinischem Recht – mit Sitz in der Hauptstadt Vaduz. In Visbek-Rechterfeld firmiert demnach eine Zweigniederlassung der AG. Das Unternehmen selbst gibt an, dass der Verwaltungssitz der Lohmann & Co. AG sich weiterhin in Visbek befindet. Das Unternehmen werde wie bisher in Deutschland „vollständig besteuert“, sagte Sprecherin Maria Große Böckmann auf HAZ-Anfrage. „Der statutarische Sitz (Satzungssitz) wurde aus Gründen der künftig zunehmenden Internationalisierung der Lohmann & Co. AG nach Liechtenstein verlegt“, erklärte Große Böckmann.

Die Grünen gehen dagegen von einem Steuersparmodell aus. „Die Gründe für den Wechsel der Lohmann & Co. AG nach Liechtenstein kann man nur so interpretieren“, sagte der Grünen-Finanzpolitiker Stefan Wenzel der HAZ. „Es braucht endlich wirkungsvolle Regeln, um das Verschieben von Gewinnen in Niedrigsteuerländer und Steueroasen zu unterbinden und Transparenz über die tatsächlichen Eigentümer sicherzustellen.“ In der rot-schwarzen Landesregierung weiß man bisher angeblich nichts von einer Verlegung. Die Grünen fordern von der Regierung Aufklärung und haben im Landtag eine entsprechende Anfrage gestellt.

Strafanzeigen wegen Tierquälerei

Die PHW-Gruppe hatte nach eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 2,58 Milliarden Euro (mehr als die Hälfte davon Wiesenhof) und beschäftigte rund 6800 Mitarbeiter. Rund 1000 Landwirte liefern Geflügel für Wiesenhof. Der Geflügelschlachter war früher häufiger in negative Schlagzeilen geraten. Tierschützer hatten mehrfach Strafanzeige wegen Tierquälerei gegen Wiesenhof gestellt. Dazu kamen Vorwürfe von Hygienemängeln und von Ausbeutung osteuropäischer Arbeitskräfte.

