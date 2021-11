Hannover

Angesichts steigender Infektionszahlen und stagnierender Impfquoten wird der Streit um die richtige Corona-Politik schärfer. In Niedersachsen kritisierten Landesregierung und Ärzteschaft die Forderung des amtierenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU), die stationären Impfzentren wieder zu eröffnen. Auch andere Bundesländer äußerten sich skeptisch. Zustimmung für den Vorstoß kam dagegen von den Grünen im niedersächsischen Landtag.

Landesgesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) nannte Spahns Vorgehen irritierend: „Es war schließlich der gleiche Minister, der die Finanzierung der Impfzentren und die Belieferung der Länder mit Impfstoff zum 30. September eingestellt hat“, sagte Behrens am Montag in Hannover. Niedersachsen habe reagiert und mit mobilen Impfteams eine neue Struktur geschaffen. Dabei gehe es vor allem um Auffrischungsimpfungen in Alten- und Pflegeheimen, aufsuchende Impfangebote an Schulen und Berufsschulen.

Behrens fordert mehr Tempo von Ärzten

„Die Hauptlast der Impfkampagne liegt nach der Schließung der großen Impfzentren aber bei den Praxen in Niedersachsen“, sagte Behrens. „Hier erwarte ich in den kommenden Wochen einen deutlichen Aufwuchs bei den durchgeführten Impfungen. Die Impfdynamik ist mir derzeit zu gering.“ Sie sei im Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung, um Erst- und Nachimpfungen noch unkomplizierter zu machen. In Niedersachsen sind 68,5 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft.

„Die Impfdynamik ist mir derzeit zu gering“: Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) am Redendenpult im Landtag. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa Archiv

Die niedersächsische Ärztekammer lehnte die Wiedereröffnung vehement ab. Die niedergelassenen Ärzte hätten in den vergangenen Monaten „in hervorragender Weise“ bewiesen, dass sie die anstehenden Booster-Impfungen bewältigen könnten, sagte Sprecher Thomas Spieker. „Es gibt keinen Grund zum Aktionismus.“ Um die Impfzentren wieder zu öffnen, sei ein längerer und kostspieliger Vorlauf nötig, betonte Spieker. Außerdem koste eine Spritze in einem Impfzentrum unterm Strich das Zehnfache dessen, was in einer Arztpraxis abgerechnet werde.

Grüne wollen Imfpzentren teilweise öffnen

Die Grünen im Landtag forderten dagegen die Wiedereröffnung zumindest eines Teils der 52 Impfzentren in Niedersachsen, um die Arztpraxen bei Boosterimpfung für bereits Geimpfte zu entlasten. „Die Schließung aller Impfzentren hat sich als verfrüht erwiesen. Das muss so schnell wie möglich korrigiert werden“, erklärte die Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz.

Niedersachsen solle vorangehen und so schnell wie möglich zumindest teilweise die regionalen Impfzentren wieder öffnen. Janssen-Kucz: „Die Boosterimpfungen für Ältere und andere besonders gefährdete Gruppen müssen deutlich schneller vorankommen. Die Arztpraxen sind überlastet, auch weil sie parallel Grippeimpfungen leisten müssen.“

Gesundheitsministerin Behrens erneuerte indes am Montag ihre Forderung, die Empfehlung für die Auffrischungsimpfung auch auf die 60- bis 69-Jährigen zu erweitern. Die Ständige Impfkommission (Stiko) solle mit der Analyse der vorliegenden Daten aus anderen Staaten nicht zu lange warten. Impfstoff sei in Niedersachsen und Deutschland genug da.

