Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil fordert die Menschen auf, beim EM-Fußballspiel zwischen Deutschland und Ungarn am heutigen Abend „ein klares Zeichen für Toleranz, Vielfalt und Weltoffenheit“ zu setzen. „Ich würde mir wünschen, dass auch die Fußballfans selbst dafür sorgen, dass es heute Abend richtig bunt wird – im Münchener Stadion, aber gerne auch vielerorts in Niedersachsen auf den Balkonen, in den Biergärten und wo auch immer“, sagte der SPD-Politiker am Mittwochmorgen.

Vereine beteiligen sich

Weil reagierte damit auf die anhaltende Debatte um die verbotene Regenbogenbeleuchtung des Münchener Olympiastadions. Hintergrund ist ein Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität in Ungarn einschränkt und in der vergangenen Woche vom ungarischen Parlament gebilligt wurde. „Homophobie ist insbesondere im Sport, aber auch in unserer Gesellschaft immer noch ein Problem“, sagte Weil. Deshalb seien alle gemeinsam gefordert, sich nicht nur heute, sondern auch im Alltag und in der Politik jeglicher Form der Ausgrenzung und Diskriminierung entgegenzustellen.

Der Ministerpräsident begrüßte, dass mehrere niedersächsische Fußballclubs – unter anderem der VfL Wolfsburg, Hannover 96, Eintracht Braunschweig und der VfL Osnabrück – heute mit bunt beleuchteten Stadien ein Zeichen setzen wollen. „Die politische Neutralität der UEFA ist ein hohes Gut, aber das Zulassen eines bunten Signals für elementare Grund- und Menschenrechte muss dennoch möglich sein.“

Kritik an UEFA

Weil kritisierte zudem, dass die UEFA angesichts der Pandemielage im Virusvariantengebiet England Spiele mit 60.000 Zuschauern zulassen will. „Das ist wirklich nicht nachzuvollziehen.“

Von Marco Seng