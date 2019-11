Der Bundesparteitag der AfD an diesem Wochenende in Braunschweig wird für Niedersachsens Polizei zur Herausforderung. Sie hat zum Schutz der Versammlung Hilfe aus anderen Bundesländern angefordert. Derweil verschwindet an der Halle der Schriftzug von Volkswagen für die Dauer der Veranstaltung.