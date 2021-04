Hannover

Nach der überraschenden Wende im Streit um einen möglicherweise noch schärferen Kurs zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) mit den neuen Plänen einverstanden erklärt. Mit bundesweit einheitlichen und verpflichtenden Regeln für Regionen mit hohen Infektionszahlen soll die dritte Corona-Welle in Deutschland gebrochen werden.

Das eigentlich für Montag geplante Gespräch der Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wurde abgesagt. Stattdessen soll das Infektionsschutzgesetz bereits in der kommenden Woche nachgeschärft werden: Geplant ist, dass der Bund künftig regelt, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer Region über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Auch alle anderen Bundesländer wollen offenbar mitziehen. Der Bundestag muss den Änderungen zustimmen. Auch der Bundesrat muss die Nachschärfungen billigen.

Weil: Niedersachsen hat Notbremse schon konsequent umgesetzt

Weil erwartet von der neuen Gesetzesregelung praktisch keine Änderungen für Niedersachsen. „Niedersachsen hat die gemeinsamen Beschlüsse von Bund und Ländern zur sogenannten Notbremse von Anfang an konsequent umgesetzt und teilweise auch schärfere Regelungen angeordnet – wie beispielsweise ein Ansammlungsverbot über Ostern. Die angekündigte Änderung des Infektionsschutzgesetzes dürfte deswegen bei uns auch nicht zu besonderem Handlungsbedarf führen.“ Das möge sich in anderen Ländern zum Teil anders verhalten, merkte Weil an.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) bezeichnete die angestrebte Gesetzesänderung auf Bundesebene als naheliegend. „Wie erwartet steigen die Infektionszahlen nach einer kurzen, nachösterlichen Pause wieder an und tritt das ein, was die Kanzlerin bereits vor Ostern erwartet hat“, sagte Althusmann der HAZ. „Die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich nicht als ausreichend durchsetzungsfähig dargestellt, insofern liegt es nahe, dass der Bund einige Länder nun zu einem einheitlichen Vorgehen zwingt.“ Auch Althusmann erwartet für Niedersachsen keine Änderungen. „Wir haben die Notbremse gezogen und alle erforderlichen Maßnahmen getroffen.“

„Modellversuche bleiben sinnvoll“

Althusmann plädierte indes dafür, die geplanten Modellversuche für das Öffnen von Geschäften und andere Lockerungen in dreizehn niedersächsischen Städten aufzunehmen, sofern die Infektionslage es zulasse. „Die Modellversuche bleiben sinnvoll und sollten behutsam umgesetzt werden“, sagte der Minister.

Vorsichtige Zweifel, ob dies auch künftig möglich sein wird, meldete der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages, Jan Arning, an. „Auch bei einer bundeseinheitlichen Notbremse bleiben diese Modellversuche sinnvoll“, sagte er. Es sollte daher bei einer Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes eine Ausnahmeregelung zugunsten dieser Modellprojekte geben. Allerdings stelle sich schon heute vielen Unternehmen die Frage, ob sich eine Beteiligung an dem Projekt angesichts der erheblichen Kosten und Mühen noch lohne.

Opposition sieht Weil auf Schlingerkurs

Scharfe Kritik am Corona-Kurs des niedersächsischen Ministerpräsidenten kam von der Landtagsopposition. „Der Ministerpräsident wechselt gleichsam im Wochentakt seine Haltung und grundsätzlichen Sichtweisen der Pandemie. Stephan Weil ist auf einem schlingernden Kurs“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner der HAZ. „Vor Ostern war er noch für einen harten Lockdown. Am Donnerstag dieser Woche sieht er im ZDF-Morgenmagazin für einen harten Kurs keinerlei Grundlage.“ Grünen-Fraktionschefin Julie Willie meinte: „An der fehlenden Einigkeit zwischen Bund und Ländern, wie die dritte Corona-Welle zu brechen ist, trägt Stephan Weil ein gehöriges Maß an Mitschuld.“ So habe Weil zwar seinen Stufenplan vom Jahresbeginn in Talkshows vorgestellt, aber nicht weiterverfolgt. „Jetzt schaut er entspannt über die immer knapper werdenden Intensivbetten hinweg. Das ist ein gefährlicher Kurs.“

