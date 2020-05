Hildesheim

In der Corona-Krise fühlen sich Jugendliche derzeit so, als ob sie aus dem öffentlichen Leben nahezu verschwunden seien. Das ist das Fazit einer Online-Umfrage unter 15- bis 30-Jährigen, die Sozialforscher der Universitäten Hildesheim und Frankfurt mit Unterstützung der Universität Bielefeld bundesweit erhoben haben.

„Wir sollen lernen, lernen, lernen.“

Eigentlich sollte das Ergebnis erst in zwei Wochen vorliegen. Doch es haben sich innerhalb kürzester Zeit mehr als 6000 junge Menschen an der Umfrage beteiligt, sodass die Ergebnisse bereits jetzt veröffentlicht werden können. Die Studie sei so etwas wie ein Ventil, endlich gehört werden zu können, folgern die Forscher. Auffällig ist, dass sich Jugendliche derzeit als „Homeschooler“ empfinden. „Wir Jugendlichen werden doch nur als Schüler gesehen. Wir sollen lernen, lernen, lernen“, lautet eine der Antworten.

Anzeige

Viele Jugendliche fühlen sich einsam

Vor allem junge Menschen im Alter von 15 bis 21 Jahren haben an der Studie teilgenommen. Viele wohnen zuhause. Insgesamt trifft es bei 70 Prozent aller Teilnehmer der Studie zu, dass sie sich auf den familiären Rückhalt verlassen können. Umgekehrt bedeutet das, dass 30 Prozent der jungen Menschen nicht dieses Gefühl haben und sich daher eher isoliert oder einsam fühlen.

Weitere HAZ+ Artikel

Auch auf die Familie ist den Angaben zufolge nicht für alle Befragten Verlass. Zwar geben rund 70 Prozent der Befragten an, dass sie zu Hause jemanden haben, der sich um sie kümmert. Allerdings stellen fast 13 Prozent der Jugendlichen fest, dass sie in ihren Familien keinen Ansprechpartner haben und niemand Zeit für sie habe.

Wenig Kontak zu Freunden

Das Gefühl des Alleingelassenseins wird nach Angaben der Forscher dadurch verstärkt, dass der direkte Kontakt zu den Freunden weggebrochen ist. Rund die Hälfte der Jugendlichen gab an, in den vergangenen Wochen nur mit maximal zwei Freunden Kontakt gehabt zu haben. Der Ausfall der Schule bedeutet für viele einen Abbruch sozialer Kontakte. Die Forscher stellen fest, dass die Unzufriedenheit mit dem, was man in der Corona-Phase noch in der Freizeit anstellen kann, deutlich gestiegen ist.

Handy und Tablet helfen nicht

Digitale Technik löst keine sozialen Probleme – auch das zeigt die Studie: Zwar haben 99,2 Prozent der Befragten ein Handy, Tablet oder einen PC, doch sei bei vielen die Netzverbindung häufig überlastet gewesen. Viele Jugendliche unter den Befragten gaben außerdem an, in Vereinen oder Organisationen aktiv zu sein. Auch hier vermissen sie die Chance auf soziale Kontakte. Was sehr gegen das verbreitete Bild spricht, das junge Leute „nur am Handy hängen“.

Jugendliche wollen Teil der Gesellschaft sein

Deutlich werde, dass junge Menschen einen Platz in der Gesellschaft suchten und dabei auch wahrgenommen werden wollten – als aktiver und gestaltender Teil. Deswegen haben die Autoren der Studie nun geplant, direkt mit den Befragten über die Ergebnisse zu diskutieren. „Wir verstehen die Studie als Diskussionspapier, um das Nachdenken über die Rolle junger Menschen anzustoßen“, heißt es im Resümee der Autoren.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Es geht zu viel um die Nöte der Kinder und Erwachsenen

Ihren Erkenntnissen zufolge haben viele Jugendliche den Eindruck, dass es während der Corona-Krise vor allem um die Sorgen und Nöte von Kindern oder eben Erwachsenen gehe. Das verstärke das Gefühl, als Jugendlicher nicht beachtet zu werden. Dabei gehe es bei vielen der Jugendlichen auch darum, eine Zukunftsperspektive zu entwickeln, sei es beim Übergang von der Schule in den Beruf oder zu einem Studium. Doch auch bei diesem Thema herrsche aus Sicht vieler Jugendlicher eher Stillstand.

Auffällig ist auch, dass unter den Befragten kaum Teilnehmer mit Migrationshintergrund sind. Gleichwohl sind sie Thema bei den Antworten. Bei den Freitext-Antworten weisen viele Jugendliche auf die Nöte junger Leute am Rande der Gesellschaft hin, wie zum Beispiel Wohnungslose – oder auf diejenigen, die derzeit ins Hintertreffen geraten, weil ihnen noch die Deutschkenntnisse fehlen.

Von Norbert Mierzowsky