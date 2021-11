Studie: Menschenhandel wird kaum verfolgt

Hannover

Menschenhandel, vor allem im Rotlichtbereich, wird kaum verfolgt. Kommt es zu Ermittlungen und gar zu Gerichtsverhandlungen, werden die Täter nur in einem Bruchteil der Fälle verurteilt. Einige Strafrechtsreformen, mit denen Zuhältern oder sogenannten Loverboys das Geschäft erheblich erschwert werden sollte, haben ihr Ziel verfehlt. Das geht aus einer neuen Studie des Kriminologischen Institutes Niedersachsen (KFN) hervor, die im Auftrag des Bundesjustizministeriums geschah. „Das Ergebnis ist leider ernüchternd, in der Praxis haben die Änderungen des Strafrechtes fast nichts gebracht“, sagt Professor Tillmann Bartsch, einer der Verfasser der Studie.

Zahl der eigeninitiativ eingeleiteten Fälle rückläufig

Herzstück der neuen KFN-Studie ist die Analyse von 253 Akten zu Strafverfahren, die wegen Menschenhandels in den Jahren 2017 bis 2019 geführt worden sind, die meisten (211) wegen sexueller Ausbeutung, 24 auch wegen erheblicher Ausbeutung am Arbeitsplatz, sei es in der Gastronomie oder am Bau. Dazu machten sich das KFN-Forschungsteam in 21 Interviews mit Polizistinnen und Polizisten sowie mit Staatsanwältinnen und Richter schlau. Ein Blick in die Akten zeigte, dass eigentlich wesentlich mehr Verfahren wegen Menschenhandels geführt werden müssten als bislang geschah. „Es sind zwar enorm aufwendige Verfahren, aber das, was den Menschen, meist Frauen, angetan wird, ist so gravierend, dass der Staat hier einen deutlicheren Schwerpunkt bei der Strafverfolgung setzen müsste“, meint Tillmann Bartsch. Doch sei die Zahl der eigeninitiativ (proaktiv) eingeleiteten Fälle in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen.

Prof. Dr. Tillmann Bartsch, stellvertretender Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Quelle: Detlef Jürges

Vor fünf Jahren war das Strafrecht reformiert worden, um diesem Kriminalitätsgeschehen besser Herr zu werden, das aufgrund der engen Verstrickung von Tätern (meist Männern) und Opfern (meist Frauen) schwer zu ergründen ist. So wurde etwa die sogenannte „Freierstrafbarkeit“ eingeführt: Männer, die die Dienste von Prostituierten in Anspruch nehmen, die erkennbar Opfer von Menschenhandel waren, sollten belangt werden können. „Die Idee war, dass man über die Freier Einblicke in den Menschenhandel bekommt. Doch das hat sich in der Praxis nicht als tauglich erwiesen“, sagt Bartsch. Deshalb sei das Gesetz an dieser Stelle auch wieder verändert worden. Heute wird schon der „Freier“ zum Straftäter, wenn er leichtfertig über möglichen Menschenhandel hinwegsieht.

Loverboys kaum zu fassen

Wenig Erfolg hatte man bisher auch damit, sogenannten Loverboys das Handwerk zu legen. „Hier handelt es sich um Männer, die meistens mit rumänischen oder bulgarischen Frauen, teils auch unter 21 Jahren, Liebesbeziehungen beginnen, sie unter falschen Versprechungen nach Deutschland bringen und sie hier zur Prostitution bringen“, erläutert Nora Labarta Greven vom KFN. Doch eine Verurteilung von Loverboys sei äußert selten, obwohl in der Hälfte der untersuchten Kriminalitätsfälle eine Liebesbeziehung zwischen Opfer und Täter bestand. Ein wesentliches Problem sei, dass die weiblichen Opfer wenig oder gar nicht aussagebereit seien. „Der Nachweis, dass der Täter von Anfang an die Absicht hatte, die Opfer in die Prostitution zu bringen, ist daher nahezu unmöglich.“

Von den 410 vom KFN begutachteten Ermittlungsverfahren gegen Beschuldigte wurde ein Großteil (303) eingestellt, an die Gerichte weitergeleitet worden seien lediglich 76 Fälle. In fünf Fällen sei es zu Strafbefehlen gekommen, in 52 zu Verurteilungen, davon 38 Verfahren wegen Menschenhandels.

Opfer sind häufig traumatisiert

Das KFN hält diesen ganzen Kriminalitätssektor für unterbelichtet, auch weil die Strafverfolger nicht genügend geschult seien. „Die Opfer sind häufig traumatisiert, sodass es fast normal ist, wenn es in den Verfahren zu widersprüchlichen Aussagen kommt, was die Verurteilungen erschwert“, sagt Nora Labarta Greven. „Man hat es mit einer besonderen Gruppe von Menschen zu tun, die mächtig unter Druck stehen, unsere Sprache kaum sprechen und denen gravierende Verbrechen angetan werden“, sagt Bartsch.

Von Michael B. Berger