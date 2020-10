Studie: Wolfsburg ist der attraktivste Arbeitsort in Niedersachsen

Hannover

Wolfsburg und Braunschweig sind die attraktivsten Arbeits- und Wohnorte in Niedersachsen. Die Region Hannover ist zumindest beim Wohnen unter den Top 5. Schlecht bei der Wohn- und Arbeitsqualität schneiden dagegen vor allem ländliche Regionen ab. Schlusslicht ist der Landkreis Lüchow-Dannenberg. Das geht aus einer neuen Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW Consult) hervor. Der Arbeitgeberverband Niedersachsen-Metall hatte sie in Auftrag gegeben.

600 Unternehmen befragt

Die Studie analysiert die Arbeitsmarktentwicklungen in Niedersachsen und soll Aufschluss darüber geben, welche Maßnahmen Fachkräfteengpässe lindern und die Attraktivität des Bundeslandes erhöhen können. Dafür spielen Wohn- und Arbeitsort eine entscheidenden Rolle. Grundlage der Studie ist die Befragung von rund 600 Unternehmen in Niedersachsen in diesem Jahr.

Anzeige

Danach ist Wolfsburg mit großem Vorsprung der attraktivste Arbeitsort. Als Gründe dafür nannte das Institut hohe Wirtschaftskraft und geringe Gewerbesteuerhebesätze sowie die Tatsache, dass viele Personen in Forschung und Entwicklung tätig seien. Bei den Wohnstandorten ist die Automobilstadt die einzige der Top-5-Regionen, die keine Universität aufweist. Trotz allem sei die Stadt aufgrund ihrer Arbeitsangebote für junge Menschen attraktiv.

Osnabrück bester Wohnort

Osnabrück hat eine Uni und ist nach den Untersuchungen der attraktivste Wohnstandort in Niedersachsen. Als Gründe für die vordere Platzierung werden die Immobilienpreise sowie eine „hervorragende Infrastruktur“ genannt. Einrichtungen des täglichen Bedarfs seien zahlreich vorhanden und gut erreichbar. Ähnliches gilt für die Universitätsstadt Braunschweig auf Rang zwei, die allgemein junge Menschen und Familien anlocke. Platz drei belegt Oldenburg vor der Region Hannover, die vor allem mit ihrem Kultur- und Freizeitangebot punkten kann. Defizite macht die Studie hier bei der Breitbandanbindung und der Ärzteversorgung aus.

Braunschweig schafft es bei den Arbeitsorten auf Platz vier und ist damit neben Wolfsburg die einzige Kommunen, die in beiden Kategorien unter den Top 5 zu finden ist. Braunschweig profitiert dabei von der Uni und zahlreichen Forschungseinrichtungen. Ebenfalls attraktiv zum Arbeiten: die Landkreise Gifhorn, Göttingen und Emsland.

Delmenhorst ganz unten

Ganz unten im Ranking finden sich wie nicht anders zu erwarten strukturschwache Städte und Landkreise – mit hoher Arbeitslosigkeit, schlechter Infrastruktur oder schwacher Kaufkraft. Da helfen auch geringe Wohn- und Immobilienpreise meist wenig. So benennt die Studie die Stadt Delmenhorst als den unattraktivsten Arbeitsort in Niedersachsen. Das Schlusslicht bei den Wohnstandorten bildet der Landkreis Lüchow-Dannenberg. Schlechte Noten gibt es auch für die Städte Emden und Wilhelmshaven sowie die Landkreise Leer, Aurich, Cloppenburg, Cuxhaven und den Heidekreis.

„Die Studie belegt eindrucksvoll, wie wichtig eine hightechbasierte Industrie für die Attraktivität Niedersachsens ist“, sagte Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer von Niedersachsen-Metall, der HAZ. „Starke Industrie heißt florierende Kommunen, heißt gut bezahlte Arbeitsplätze, heißt hohe Wohn- und Lebensqualität.“ Die Studie weise den Weg in die Zukunft: Niedersachsen müsse Autoland bleiben. „Keine andere Industrie schafft in anderen Branchen auch nur ansatzweise so viel Wertschöpfung und Beschäftigung“, sagte Schmidt. Und sie sei elementar für einen großen Teil der Forschungsaktivitäten an den Hochschulen.

Von Marco Seng