Hannover

Soll ein Flächenland wie Niedersachsen die Zahl seiner 172 Krankenhäuser zugunsten der Qualität der Behandlung verringern – Motto: Lieber weniger und weitere Wege, dafür aber Behandlung auf dem neuesten Stand der Medizin und Technik? Diese Forderung ist Kern einer Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Sie hat gerade im Flächenland Niedersachsen teils heftige Kritik geerntet. Aus der Landespolitik kamen dagegen aus fast aus dem gesamten Parteienspektrum auch positive Reaktionen.

Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) warnte davor, die flächendeckende Versorgung infrage zu stellen. „Abbau und Zentralisierung sind keine flächendeckende Option“, sagte Marten Bielefeld, Vize-Geschäftsführer der NKG. Demgegenüber bezeichnete der Staatssekretär im niedersächsischen Sozialministerium, Heiger Scholz, die Untersuchung als „wichtige Anregung“. In Fragen der Notversorgung etwa bei Schlaganfall-Patienten oder solchen mit Herzinfarkten sei es für die Menschen wichtig, in einem gut ausgestatteten Krankenhaus zu landen. „In Hannover könnte man sicherlich Krankenhäuser konzentrieren, aber das sieht in der Fläche ganz anders aus“, stellte auch Scholz fest.

Schlaganfall kann nicht jeder kurieren

Die Autoren der Bertelsmann-Studie forderten die Reduzierung der Zahlen der Kliniken von bundesweit 1400 auf 600 Häuser. So ließen sich die Versorgungsqualität für Patienten verbessern und bestehende Engpässe bei Ärzten und Pflegepersonal mildern, so hatte die Stiftung bei der Vorlage ihrer Untersuchung am Montag in Gütersloh erklärt. Viele Komplikationen und Todesfälle ließen sich vermeiden, wenn die Patienten statt kleinerer Kliniken in der Nähe größere Krankenhäuser ansteuerten.

Große Krankenhäuser ansteuern – das hilft, Leben zu retten. Sagt die Bertelsmann-Studie. Quelle: Niclas Armer/Picturealliance/dpa

Bessere Versorgung durch Bündelung

Die Wissenschaftler hatten sich im Auftrag der Bertelsmann-Studie beispielhaft die Region Köln/ Leverkusen angeschaut. Sie kamen zu dem Schluss, dass dort statt aktuell 38 Akut-Krankenhäusern im Jahr 2030 bei entsprechenden Umstrukturierungen nur noch 14 benötigt würden. Diese 14 Häuser könnten eine bessere Versorgung bieten, ohne dass die Patienten längere Fahrtzeiten in Kauf nehmen müssten, argumentiert Jan Böcken von der Stiftung. Denn die Bündelung von (oft knappem) Personal und Gerät würde zu einer besseren Versorgung in den verbleibenden Häusern führen, vor allem bei Notfällen. Diese Ergebnisse seien auf andere Regionen und Bundesländer übertragbar.

Tatsächlich führt Personalnot auch in niedersächsischen Kliniken dazu, dass Abteilungen geschlossen werden mussten. In Hannover hatte deswegen zuletzt das Klinikunternehmen Diakovere zwei ganze Stationen geschlossen.

Für Reformen im Sinne der Bertelsmann-Studie plädiert Jörg Niemann vom Verband der Ersatzkassen. „Heute wird 70 Prozent der Versorgung in 64 Krankenhäusern geleistet, das heißt ein Großteil der Versorgung geschieht bereits in großen Häusern“, sagt er. Der Blick müsse künftig viel stärker auf die Qualität und Leistungsfähigkeit der Häuser gerichtet werden – im Sinne der Patienten.

Nach einem Schlaganfall zählt jede Sekunde. Quelle: Stephan Jansen/dpa

Viele Kliniken ohne Spezialgerät

Niemann verweist auf die Untersuchung des Berliner TU-Professors Reinhard Busse. Auch er hatte kürzlich vor der Enquete-Kommission des Landtages in Hannover zu einer Krankenhaus-Konzentration in Niedersachsen geraten. Busse hatte etwa darauf hingewiesen, dass 39 Prozent der Kliniken in Niedersachsen keinen Computertomografen hätten. „Ich glaube schon, dass wir eine Strukturveränderung brauchen“, sagt denn auch der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Volker Meyer. Auch Meta Janssen-Kucz (Grüne) plädiert für eine Konzentration – zugunsten höherer Qualität.

Keine Zusammenlegung in der Region Hannover

In der Region Hannover ist der Versuch einer Konzentration der Krankenhäuser gescheitert. Die Geschäftsführung des Regionsklinikums, zu dem zehn Krankenhäuser in und um Hannover gehören, wollte die Standorte Großburgwedel und Lehrte in einem neuen Haus vereinen. Das lehnten die Parteien in der Regionsversammlung ab. Das Land hält aber den Standort Lehrte weiterhin für nicht zukunftsfähig. Deshalb muss die Region die für Lehrte notwendigen Erweiterungsarbeiten in Höhe von etwa 17 Millionen Euro allein bezahlen. Dagegen unterstützt das Land den Neubau des Krankenhauses in Großburgwedel, das 285 Betten erhalten soll.

Von Michael B. Berger, Mathias Klein