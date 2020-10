Hannover

Der Salzstock Gorleben ist als Endlagerstandort für hochradioaktiven Atommüll ausgeschieden, doch das Land Niedersachsen kommt weiterhin als Standort in Frage: Der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies ( SPD) betonte am Dienstag in seiner Regierungserklärung zur Endlagersuche im Landtag, dass derzeit alle Landkreise und kreisfreie Städte Niedersachsens betroffen sein könnten. Das schließt auch die Region Hannover mit ein. „Wir stehen noch am Anfang eines langen Prozesses“, sagt Lies.

Lies : Bürger sollen Suche mitsteuern

„Wir wollen kein zweites Gorleben“, betonte der Minister. Er bedankte sich bei Bürgerinitiativen und anderen Protestierenden, die sich jahrzehntelang gegen den Standort eingesetzt und die Neubewertung des Endlagers erst möglich gemacht hätten. Die Bevölkerung solle das Suchverfahren nach einem Endlager nun entscheidend mitsteuern, erklärte Lies. So soll das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) Konferenzen zur Bürgerbeteiligung für Menschen in den betroffenen Gebieten organisieren. Zudem soll das Nationale Begleitgremium (NBG) zwischen Bürgern und Entscheidungsträgern bei der Standortsuche vermitteln. „Ohne eine breite Beteiligung wird es keine breite Akzeptanz zu einem Endlager in Deutschland geben“, sagte Lies.

Die Suche geht weiter

Vor einer Woche hatte die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) in einem Zwischenbericht überraschend mitgeteilt, dass der Salzstock in Gorleben als Endlager ungeeignet ist. Zugleich geht die Suche nach einem atomaren Endlager nun weiter. 80 Prozent der Fläche Niedersachsens stünden derzeit als potenzielle Endlagerstandorte weiter zur Diskussion, erklärte Lies am Dienstag – allerdings auch 70 Prozent der Fläche Bayerns und 50 Prozent der Fläche Baden-Würtembergs. Das Saarland scheidet als einziges Bundesland als Standort bereits jetzt von der Endlagersuche aus.

„Alle Landkreise betroffen“

Infrage kommen Standorte mit den Wirtsgesteinen Ton, Salz und Kristallin. In Niedersachsen sind diese reichlich vorhanden. „Wir müssen davon ausgehen, dass zu diesem Zeitpunkt wohl alle Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen betroffen sind“, sagte Lies. „Das müssen wir zur Kenntnis nehmen“. Der Minister unterstrich, dass neben dem Vorkommen der Gesteine auch weitere Kriterien wie der Abstand zu Wohn- und Naturschutzgebieten sowie zu Gebieten zur Trinkwasserversorgung und des Hochwasserschutzes mit in den Entscheidungsprozess einfließen müssten.

Von Nadine Wolter