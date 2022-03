Hannover

Deutschland steht mit Tablets in Schulen noch ziemlich am Anfang. In keinem anderen Industrieland kommen Computer in Schulen so selten zum Einsatz wie bei uns. Die SPD in Niedersachsen will nun bei der Digitalisierung der Bildung Tempo machen.

Ab 2024 sollen alle Schülerinnen und Schüler im Land mit Leih-Tablets ausgestattet werden – und das bereits ab Klasse eins. Das hatten Ministerpräsident Stephan Weil und Kultusminister Grant Hendrik Tonne Mitte März bei einer Klausurtagung als zentrale Forderung im Falle eines Wahlsieges im Herbst angekündigt.

Schüler-Tablets würden jährlich 100 Millionen Euro kosten

Mehr als eine Million Tablets sollen dann angeschafft werden. Jedes Kind soll ein persönliches Endgerät bekommen, ein Leasing-Unternehmen soll dafür sorgen, dass die Tablets immer auf der Höhe der Zeit bleiben und gegebenenfalls auch ausgewechselt werden. Nach Angaben des Kultusministers wird das jährlich mindestens 100 Millionen Euro kosten. Zum Vergleich: Nach Angaben des Ministeriums werden seit 2019 bis 2024 insgesamt rund 715 Millionen Euro in Niedersachsen für die Digitalisierung der Schulen bereitgestellt.

Doch sind Tablets für alle Schülerinnen und Schüler wirklich eine sinnvolle Investition in die Bildung oder nur ein kalkuliertes Wahlgeschenk? Auch bei den Schulexperten sind die Meinungen geteilt. „Bildungspolitische Augenwischerei“, nennt Philologenchef Christoph Rabbow die Pläne. Und befürchtet, dass insbesondere an Grundschulen durch den Einsatz von Tablets ab der ersten Klasse entscheidende Bildungskompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen vernachlässigt werden könnten.

GEW: „Wer soll Tablets ausgeben, warten und reparieren?

Im Grunde seien die Überlegungen zu Leih-Tablets nicht falsch, um den Weg zur Chancengleichheit auch für Kinder aus finanziell schwachen Familien zu unterstützen, sagt die kommissarische GEW-Landesvorsitzende Sabine Kiel. „Allerdings schimmert hier offenbar bereits der Wahlkampf durch. Plötzlich scheint Bildung wieder ein wichtiges Thema zu sein.“ Der kommissarische GEW-Landesvorsitzende Holger Westphal fragt sich: „Wo sind Breitbandanbindung und WLAN für alle schulischen Gebäude? Wer soll die Tablets ausgeben, warten und reparieren? Wie will das Land endlich den Mangel an Lehr- und anderen Fachkräften beheben, die damit unterrichten sollen? Und ab welcher Klasse können und sollten die mobilen Endgeräte pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden?“ Die Digitalisierung an sich ersetze „keinesfalls geeignete Unterrichtskonzepte“.

Michael Guder, Vorsitzender des Landeselternrats, begrüßt grundsätzlich die Idee, sieht bei der Umsetzung aber noch viele Hürden. Auch den Einsatz von Tablets an Grundschulen betrachtet er kritisch. „Kinder müssen erst einmal gewisse Grundfähigkeiten in einem vertrauensvollen Lehrer-Schüler-Verhältnis erlernen. Darüber hinaus müssen soziale Kompetenzen geformt werden, das geht über ein Tablet nicht.“ Guder fordert vom Land ein ganzheitliches Konzept. „Die derzeitige Infrastruktur ist unzureichend. Personal für den technischen Support ist qualitativ und quantitativ nur schwer zu finden und ebenfalls nur unzureichend vorhanden. Es braucht flächendeckendes Breitband-Internet und Qualifizierung der Lehrkräfte, damit die virtuelle Bildung umgesetzt werden kann.“

Kritik an elternfinanzierten Geräten

Bislang müssen Eltern die Tablets für ihre Kinder selbst bezahlen, es sei denn, sie erhalten Sozialleistungen wie Hartz IV oder Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Das kritisieren viele Eltern. Im Schnitt kostet ein Tablet für Schüler nämlich rund 450 Euro.

Ein Vater fragt, ob es denn keine Obergrenze für die Kosten von Lernmitteln gebe. Denn auch für Schulbücher müsse eine Familie pro Jahr rund mehrere Hundert Euro bezahlen, eine Lernmittelfreiheit wie in anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen oder Bremen gibt es in Niedersachsen nicht. Einige Schulen setzten neben gedruckten Schulbüchern und Tablets auch noch grafikfähige Taschenrechner im Unterricht ein, die noch einmal rund 100 Euro kosten.

Mit dem Wahlversprechen der SPD dürfte das Thema elternfinanzierter Tablets aber erstmal an Brisanz verlieren.

Das könnten Tablets an Grundschulen bewirken

René Mounajed vom niedersächsischen Schulleitungsverband hält das Vorhaben, alle Schüler mit einem digitalen Endgerät auszustatten, angemessen und zeitgemäß. Dies sei insbesondere für Kinder aus sozial-schwächeren Familien eine Erleichterung. Allerdings werde auch im Schulleitungsverband ambivalent diskutiert, ab wann digitale Endgeräte für Kinderhände sinnvoll sind, so der Vorsitzende. Mounajed: „Inzwischen gibt es immer mehr Grundschullehrkräfte, die sich abgehängt fühlen, wenn die Digitalisierung in Schulen erst ab Klasse 5 beginnen würde.“ Auch er selbst plädiert für Tablets ab der ersten Klasse: „Das digitale Endgerät wird dabei zum zusätzlichen Medium, das ergänzt, aber nicht ersetzt. Es komplettiert unsere Medienlandschaft und ein Einsatz bereits in der Grundschule würde eine früh einsetzende Medienerziehung begünstigen, auch das ist meines Erachtens zielführend und nötig.“

Das sagen Forscher zu Tablets in Schulen Im Nachbarland Niederlande gehören Tabletcomputer seit Jahren zur Standardausstattung an Schulen. Wie sind die Erfahrungen? Der Amsterdamer Bildungsforscher Joost Meijer hat in seiner Forschung herausgefunden, dass reines digitales Lernen für Schüler nicht unbedingt ideal ist. „Um ein abstraktes Verständnis für bestimmte Lerninhalte zu entwickeln, gibt es für Schülerinnen und Schüler immer einen formalen Weg. Und diesen Weg zu finden, ist in meinen Augen mit digitalen Lernmitteln sehr schwer, weil sie mehr Ablenkung bieten als Bücher.“ Die Forschung zeige, dass das Gehirn Informationen im Wesentlichen nacheinander verarbeitet, nicht nebeneinander, so Meijer im „Deutschlandfunk“: „Da wird es schwer, digitale Mittel zu nutzen, um diese, wie gesagt, komplizierteren Bildungsziele zu erreichen.“ Einfache Arbeiten, etwa das Vokabellernen, können gut am Computer durchgeführt werden, sagt der Wissenschaftler. Für komplexere Lernprozesse aber empfiehlt Joost Meijer nach wie vor Buch und Heft. Der Göttinger Hirnforscher Gerald Hüther hält es für Quatsch, die Tafel im Klassenraum durch ein Whiteboard zu ersetzen. Allerdings sei es so klar wie das Amen in der Kirche, sagt der Neurobiologe, dass eine Schule einen funktionierenden WLAN-Anschluss haben muss. „Und auch, dass jeder Schüler ein Tablet haben sollte – zumindest ab der fünften Klasse, auf dem Lerninhalte geteilt werden mit den Mitschülern, mit den Lehrern. Und dass das Kind auf diesem Tablet alles hat, was früher im Schulranzen war und nicht mehr mit einem schweren Rucksack voller Bücher in die Schule kommen muss, sondern nur das Tablet braucht – das ist die heutige Welt. Und es ist unverzeihlich, dass wir das bis jetzt noch nicht hinbekommen haben.“

Und aus dem Kultusministerium in Hannover heißt es dazu, man kommentiere zwar keine Wahlprogramme. „Jedoch ist es fachlich unbestritten, dass die pädagogische-didaktische Einbindung digitaler Medien im Schulkontext zielführender ist, als unangeleitetes „Drauflosnutzen““, so Sprecher Sebastian Schumacher. Die Realität in der Schule habe sich geändert, auch in der Pandemie sei das Lernen mit digitalen Medien zur Normalität geworden. „Damit bildet Schule ab, was außerhalb der Schule passiert und bereitet auf das Leben nach der Schule vor.“

Gefährden Tablets Lesen, Schreiben und Rechnen?

Auch für Grundschulen gebe es passende didaktisch-pädagogische Konzepte, betont der Sprecher: „Diese münden auch nicht in einem Ablösen der gewohnten Methoden, sondern dienen ihrer Ergänzung. Das Ziel, den Kindern insbesondere bei den Kernkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen eine gute Basis für die weiterführende Schule mitzugeben, ist dabei vom Medium völlig unberührt und ungefährdet.“

Von Britta Lüers