Die Mietpreisbremse kann bald auch in Gifhorn und Laatzen eingeführt werden, weil hier die Mieten wesentlich stärker gestiegen sind als im Landesschnitt. Das kündigte am Dienstag die Landesregierung an. Zuvor hatte sie eine Neufassung der sogenannten Mieterschutzverordnung beschlossen, die allerdings noch in die Anhörung der Verbände muss. Danach könne die Mietpreisbremse in sechs Wochen in Kraft treten, teilte die Staatskanzlei mit. Nötig wurde die Neufassung durch Gerichtsurteile, die die alte Verordnung wegen fehlender Begründungen gekippt hatte.

Wolfsburg fällt raus

Eine Mietpreisbremse gibt es in Niedersachsen seit 2016. Sie gilt in Kommunen, deren Wohnungsmarkt als angespannt gilt. Die Verordnung legt fest, dass der Preis bei Wiedervermietung einer Wohnung höchstens zehn Prozent über dem der örtlichen Vergleichsmiete liegen darf. Die Mietpreisbremse gilt bisher in Braunschweig, Göttingen, Hannover, Langenhagen, Lüneburg, Oldenburg und Osnabrück – und demnächst auch in Gifhorn und Laatzen. In Nordheide, Buxtehude, Leer, Vechta und Wolfsburg soll sie hingegen fallen. Als Grund gibt die Landesregierung an, dass sich in diesen Kommunen die Lage auf dem Wohnungsmarkt dank zahlreicher Neubauten entspannt habe. Die Metpreisbremse gilt auch auf den sieben Ostfriesischen Inseln, wo die Wohnungsmarktlage äußerst angespannt ist.

Grünen rügen Mietpreisbremse als Rohrkrepierer

Bauminister Olaf Lies ( SPD) lobte am Dienstag die neue Verordnung und wies darauf hin, dass in Niedersachsen in den letzten fünf Jahren der Bau von 165.000 neuen Wohnungen genehmigt worden sei („ein Rekord seit über 15 Jahren“). Die Grünen kritisierten die neue Verordnung dagegen scharf. Sie sei ohnehin ein „Rohrkrepierer“ und werde durch die Herausnahme einiger Kommunen aufgeweicht, bemängelte der Landtagsabgeordnete Christian Meyer. So seien nach DGB-Angaben etwa in Wolfsburg die Mieten zwischen 2012 und 2018 um 63 Prozent gestiegen, meinte Meyer. Zu der Fehleinschätzung komme es, weil das Land immer noch keinen repräsentativen Mietspiegel erstellt habe.

Auch Wohnungswirtschaft skeptisch

Kritisch äußerte sich auch der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen, zu dem Unternehmen mit etwa 400.000 Wohnungen gehören. „Die Mietpreisbremse hat seit ihrer Einführung die zahlreichen Engpässe beim bezahlbaren Wohnen nicht beheben können“, erklärte Verbandsdirektorin Susanne Schmitt. Es sei nicht nachvollziehbar, warum die Mietpreisbremse künftig auch in Laatzen und Gifhorn gelten solle.

Von Michael B. Berger