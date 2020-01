Hannover

Die Wroclaw University of Environmental and Life Sciences würdigte Jörg Hartung – kurz vor dessen 75. Geburtstag – für seine Leistungen auf dem Gebiet der Tiergesundheit, aber auch seine Verdienste um die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Polen und anderen Ländern. Unter anderem hatte der frühere Leiter des Instituts für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie an der Tierärztlichen Hochschule Hannover ( TiHo) in Gremien der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde mitgearbeitet. Hartung freute sich auch deswegen besonders über die Ehrendoktorwürde in Breslau, weil er selbst als Vertriebener aus dem heutigen Polen stammt.

Von Bert Strebe