Der Skandal um Tierquälereien in einem Versuchslabor im Kreis Harburg könnte politische Konsequenzen haben. Die Grünen forderten am Freitag im Landtag, dem betroffenen Pharmalabor in Mienenbüttel die Betriebserlaubnis zu entziehen. „Es muss geschlossen werden“, sagte Grünen-Fraktionsvize Miriam Staudte in einer Debatte über Tierversuche. „Das sind doch keine Anfänger. Sie wissen, dass sie die Affen in zu kleinen Käfigen gehalten haben. Sie haben gesehen, dass sie quasi verrückt werden dabei“, sagte Staudte.

Grüne: Forschung ohne Tierversuche fördern

Fast alle Fraktionen signalisierten Unterstützung für den Grünen-Antrag, der jetzt in den Ausschüssen beraten werden soll. Die Grünen fordern darin, dass bei festgestellten Verstößen nicht nur Bußgelder verhängt werden, sondern auch die Möglichkeiten der Gewinnabschöpfung genutzt wird. Zudem soll die Zahl der Tierversuche in Niedersachsen eingeschränkt und die tierversuchsfreie Forschung vom Land stärker gefördert werden.

„Es muss geschlossen werden“: Die Landtagsabgeordnete Miriam Staudte (Grüne). Quelle: Holger Hollemann/dpa

„Jeder mitfühlende Mensch kann sich nur empören über den Umgang und über die Haltung der Tiere, an denen im Landkreis Harburg Versuche durchgeführt wurden“, sagte der CDU-Abgeordnete Christoph Eilers. „Es kann nicht sein, dass in Deutschland Tierversuche durchgeführt werden, die in anderen Ländern nicht zulässig sind“, kritisierte die SPD-Politikerin Karin Logemann. Die FDP forderte mehr Kontrollen und will die Zahl der Tierversuche auf ein Minimum reduzieren. Die AfD kritisierte, dass die anderen Parteien viel zu spät auf die lange bekannten Missstände in dem Versuchslabor reagiert hätten.

EU hat Verfahren gegen Deutschland eingeleitet

Die Tierquälereien waren durch einen Aktivisten der „SOKO Tierschutz“ bekannt geworden, der sich als Mitarbeiter in das Labor einschleichen konnte. Inzwischen sind mehrere Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft Stade eingegangen, die Ermittlungen aufgenommen hat. In Deutschland gibt es jährlich 2,8 Millionen Tierversuche. Die EU hat 2018 ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, weil Deutschland die EU-Tierversuchsrichtlinie nicht umsetzt.

