Nach rund vier Tagen Transportzeit sind 272 Rinder aus Aurich mittlerweile im nordafrikanischen Marokko angekommen. Das sagte der Exporteur der Tiere, Uwe Lindena, der HAZ. „Die Rinder werden da in der Milchproduktion eingesetzt. Die werden in den nächsten fünf Jahren nicht geschlachtet“, versicherte Lindena.

Um den Transport der Rinder hatte es im Vorfeld heftige Debatten gegeben. Zweifel an einem tiergerechten Transport hat Lindena aber nicht. „Ich exportiere seit 32 Jahren Rinder ins Ausland.“ Die trächtigen Tiere wurden seinen Angaben zufolge in acht Lkw durch Spanien und per Fähre nach Tanger in Marokko transportiert, bevor sie ihren Bestimmungsort bei Casablanca erreicht hätten. Bei Pamplona in Nordspanien und bei Alicante hätten die Tiere jeweils Pausen von 24 Stunden im Ruhestall bekommen, wo sie gefüttert und getränkt worden seien.

Niedersachsen hatte den Transport untersagt

Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hatte den Transport nach öffentlichem Druck untersagt – das Verwaltungsgericht Oldenburg hob das Verbot in der vergangenen Woche im Eilverfahren wieder auf. Kritiker wie die Grüne Landtagsabgeordnete Miriam Staudte bemängeln, die Tiere dienten in Wahrheit nicht dem Aufbau von Milchviehbeständen, sondern würden geschlachtet.

Konkret entzündet hatte sich die Kontroverse an 30 Tieren, die aus Nordbayern über Aurich nach Marokko gebracht werden sollten. Die bayerische Landesregierung hat den Transport von Tieren in weit entfernte Staaten außerhalb der EU verboten. Niedersachsen und insbesondere der Landkreis Aurich mit einer angeblich laxen Abfertigung biete Tierhändlern in anderen Bundesländern mit Transportverboten ein Schlupfloch, lautet der Vorwurf.

Die 30 Rinder aus Oberfranken sind nicht nach Marokko gekommen. Sie hat Lindena nach dem Aufruhr an einen Biohof in Belgien verkauft. Wo genau sich der Hof befindet, wollte der Händler nicht sagen.

Von Karl Doeleke