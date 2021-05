Hannover

El Aaiún ist die größte Stadt im von Marokko besetzten Territorium Westsahara in Nordafrika. Blickt man auf Satellitenbilder der Region, sieht man vor allem eines: eine rötlich-gelbe Wüste aus Stein. Interessant ist, was man nicht sieht: landwirtschaftliche Betriebe, Ställe, Strukturen, die den Aufbau einer Milchwirtschaft mit Kühen aus Niedersachsen auch nur annähernd plausibel erscheinen lassen.

Mit satten Wiesen, wie sie die auf Hochleistung gezüchteten Milchkühe der Rasse Deutsche Holstein vermutlich am liebsten mögen, hat das jedenfalls wenig zu tun.

„Da fehlt die Futterbasis“

„Da fehlt die Futterbasis.“ Michael Marahrens vom Institut für Tierschutz und Tierhaltung am Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald hat das kürzlich Reportern der ARD gesagt. Man muss aber gar kein an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover approbierter Veterinär wie Marahrens sein, um anhand der Satellitenbilder zu sehen, dass Kühe in dieser Gegend Nordafrikas wahrscheinlich eher wenig zu fressen finden. Auch der Anbau von Futterpflanzen dürfte in der Region schwierig sein. Trinkwasser, von dem Milchkühe viel brauchen, dürfte knapp sein. Und doch sind erst im vergangenen Dezember 136 Tiere aus dem niedersächsischen Landkreis Aurich dorthin gebracht worden. Angeblich diente der Export dazu, in der Westsahara eine Milchviehherde aufzubauen. In der EU dürfen sie nicht geschlachtet werden.

Tierschützer bezweifeln jedoch, dass das der wahre Zweck des Transports von Aurich über die Niederlande, Belgien und Frankreich bis ins südspanische Algeciras war. Mehrere Tage waren die Lkw bis nach Südspanien unterwegs – länger als eigentlich zulässig, räumt das niedersächsische Agrarministerium inzwischen ein.

1400 Kilometer durch die Wüste

Dadurch konnten vom EU-Tierschutzrecht vorgeschriebene Ruhezeiten nicht eingehalten werden, wie die nachträgliche Auswertung von GPS-Daten des Transports ergeben hat. Denn eigentlich müssen die Rinder auf so langen Strecken regelmäßig entladen werden, damit sie sich in sogenannten Versorgungsställen von den Strapazen der Reise ausruhen können. Von Algeciras wurden die Tiere dann per Fähre ins marokkanische Tanger gebracht und anschließend noch einmal etwa 1400 Kilometer weiter durch die Wüste bis nach El Aaiún.

Kühe der Rasse Deutsche Holstein sind auf Hochleistung gezüchtet. Sind sie geeignet für den Export nach Nordafrika? Quelle: Ingo Wagner/dpa (Archiv)

Wie es den Tieren auf der letzten Etappe und seit ihrer Ankunft dort ergangen ist, wissen nur wenige. Jedenfalls keine Behörde in Niedersachsen und in der EU. Mit der Ankunft in Tanger endet die Zuständigkeit der EU mit ihren strengen Vorgaben für den Tierschutz.

Was wurde aus den Kühen?

Auch Miriam Staudte von den Grünen im niedersächsischen Landtag weiß darum nicht, was aus den Kühen geworden ist, obwohl sie die Landesregierung im Februar gefragt hat. Staudte glaubt aber nicht, dass trächtige Kühe, die zu Tausenden aus Niedersachsen nach Marokko und in andere weit entfernte Länder transportiert werden, dem Aufbau von Milchviehherden in diesen Ländern dienen. „Das ergibt überhaupt keinen Sinn, Zuchtrinder dorthin zu exportieren. Das ist nur vorgeschoben. Das sind Schlachtrinder.“

Es gibt viele solcher Exporte in EU-Drittstaaten, und sehr viele davon werden von Amtsveterinären in nur zwei niedersächsischen Landkreisen im Nordwesten des Landes abgefertigt: im Emsland und im Landkreis Aurich. Kolonnen von Lkw fahren jedes Jahr von dort aus in Staaten am Rande der Sahara sowie in den Irak, die Türkei, Usbekistan oder nach Kasachstan. Gemein ist all diesen Ländern, dass sie vom Bundesverband der beamteten Tierärzte, dem BBT, als „Hochrisikostaaten“ für den Tierschutz angesehen werden.

17 „Hochrisikostaaten“ für den Tierschutz

Insgesamt 17 Länder bekommen diese Einschätzung, auch Marokko. „Viele dieser Staaten müssen, vor allem wegen der Begleitumstände, unter denen die Tiere dort geschlachtet werden, als Tierschutzhochrisikostaaten angesehen werden“, heißt es in einem Artikel, der vergangenes Jahr in der „Zeitschrift Amtstierärztlicher Dienst“ erschienen ist, dem Verbandsblatt des BBT. Einige Bundesländer haben unter Hinweis auf diese Einschätzung sämtliche Tiertransporte in diese Länder untersagt. Niedersachsen ist das bisher nicht gelungen.

Dabei hat auch Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) im vergangenen Juli die Abfertigung von Nutztieren in EU-Drittstaaten untersagt. Der Erlass wurde von den Exporteuren allerdings mehrfach erfolgreich vor Verwaltungsgerichten angefochten.

Ein Aufkleber mit der Aufschrift „Vorsicht lebende Tiere“ an einem Tiertransporter. Transporte von Rindern aus Niedersachsen nach Marokko sind umstritten Quelle: Philipp Schulze/dpa (Symbolbild)

50.000 Rinder in Drittstaaten

Dabei ist es kein Wunder, dass der Kampf um die Exportgenehmigungen in Niedersachsen hart ausgetragen wird, vermutlich sogar härter als in anderen Bundesländern, wo weniger Exporte abgefertigt werden. Der Handel mit trächtigen Rindern außerhalb der EU ist wichtig für deutsche Viehhändler und deutsche Landwirte.

In EU-Drittstaaten gingen ungefähr die Hälfte der aus Deutschland exportierten Rinder – mehr als 52.000 Tiere im Jahr 2019. Fast 35.000 dieser Rinder wurden nach Zahlen der EU-Datenbank Traces (Trade Control and Export System) in die 17 Tierschutzhochrisikostaaten exportiert. Von etwa 400 Landkreisen in Deutschland waren dabei ganze neun für mehr als 97 Prozent dieser Exporte zuständig. Bundesweit auf Platz eins: das Emsland mit 7200 abgefertigten Rindern. Auf Platz drei: der Landkreis Aurich mit etwas weniger als 6300 Rindern. Dazwischen lag nur der brandenburgische Landkreis Teltow-Fläming.

„Historisch gewachsen“

Die Tierärztin und Agrarwissenschaftlerin Frigga Wirths glaubt zu wissen, warum sich die Abfertigung der Exporte auf nur wenige Landkreise beschränkt: „Das ist auch historisch gewachsen. In Niedersachsen gibt es nun mal viele Kühe.“ Die Referentin beim Tierschutzbund sagt aber auch: Manche Landkreise drücken bei der Prüfung der Transporte eher mal ein Auge zu. Miriam Staudte meint: „Die Transportunternehmen suchen sich die Landkreise aus, in denen es am einfachsten ist.“

Lehnt ein Amtsveterinär einen Transport ab, sei das zudem „in der Regel mit sehr hohen Kosten verbunden“, gibt Wirths zu bedenken. Staudte sieht darum als Problem an, dass ihrer Meinung nach die Kreisveterinäre für die Versagung von Transportgenehmigungen nicht genug Rückendeckung vom Land bekommen. „Kreisveterinäre untersagen Transporte, wenn sie das Gefühl haben, ihre Landesregierung hält ihnen den Rücken frei. Wenn sie das Gefühl nicht haben, winken sie die Transporte durch.“ Für Wirths und Staudte steht fest, dass Aurich und das Emsland so zu Drehscheiben für den Export in Deutschland geworden sind.

Aus Bayern über Aurich nach Marokko

Exemplarisch dafür war kürzlich der Fall von 30 Rindern aus Bayern, die der Oberfränkische Zuchtverband nach Aurich gebracht hatte, damit sie von Ostfriesland nach Marokko exportiert werden können. In Bayern ist das nicht mehr möglich. Der Freistaat hat alle Transporte in Drittländer verboten. Tierschützer liefen Sturm gegen den Umweg über Aurich. Der Exporteur in Ostfriesland gab genervt auf – die Tiere verkaufte er an einen Biohof in Belgien.

Weitere 270 trächtige Kühe aus demselben Transport sind derweil trotzdem in Marokko angekommen, in der Nähe von Casablanca. Ein Transportverbot des Kreises nach einer Anweisung durch das Agrarministerium hat das Verwaltungsgericht in Oldenburg gekippt.

500 Kühe aus dem Emsland nach Marokko

Das Spiel könnte sich nun wiederholen: Ebenfalls nach Marokko sollen kommenden Dienstag rund 500 trächtige Kühe gehen – diesmal abgefertigt im Emsland, rund 30 der Tiere wurden vorab aus Sachsen ins Emsland gebracht. Auch dagegen laufen Tierschützer wieder Sturm. Die Veterinärämter Aurich und Emsland „kontrollieren Tiertransporte unkritisch und genehmigen diese viel zu leichtfertig“, bemängelt Rüdiger Jürgensen, der Geschäftsführer der Tierschutzorganisation Vier Pfoten.

Transport verboten

„Aus Niedersachsen soll kein Transport mit tragenden Kühen in unsichere Drittstaaten gehen“: Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) Quelle: Christophe Gateau/dpa

Dabei hat Agrarministerin Otte-Kinast auch den Landkreis Emsland am Donnerstag angewiesen, diesen Transport aus Tierschutzgründen zu untersagen – was der Amtsveterinär in Meppen nach Angaben einer Sprecherin am Freitag auch tun wollte. Allerdings wurde das Verbot noch am Freitagabend vom Verwaltungsgericht Osnabrück gekippt. Der Transport könne stattfinden, sofern nicht das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht eine andere Entscheidung treffe, sagte ein Gerichtssprecher.

Otte-Kinast hatte zuvor gesagt: „Aus Niedersachsen soll kein Transport mit tragenden Kühen in unsichere Drittstaaten gehen.“ Das Land hat im Februar einem Entschließungsantrag im Bundesrat zugestimmt, der Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) auffordert, Tiertransporte in Drittstaaten bundesweit zu verbieten. Klöckner prüft das gerade – sieht aber in Wahrheit die Bundesländer in der Pflicht.

Doch was soll Niedersachsens Agrarministerin tun, wenn Gerichte im vergangenen Jahr bisher noch jeden Erlass, der die Landkreise anweist, Tiertransporte zu verbieten, wieder einkassiert haben? Die Grünen-Politikerin Staudte nimmt Otte-Kinast aber nicht ab, dass sie ihre Erlasse wirklich gerichtsfest formuliert. „Wenn sie wollte, könnte sie die Kontrollen so scharf machen, dass die Transporte nicht mehr stattfinden – und das vor Gericht auch hält.“

Von Karl Doeleke