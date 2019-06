Ein neues Hospital für Delmenhorst, ein Eltern-Kind-Zentrum für Hildesheim: Das Land investiert 120 Millionen Euro in die Modernisierung von 19 der 172 Krankenhäuser. Erstmals springt in Niedersachsen auch in die Bresche, wenn Preissteigerungen die ursprüngliche Kalkulation durchkreuzt haben.