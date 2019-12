Hannover

Der Anwalt Dirk Toepffer bleibt Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Diese hat jetzt turnusgemäß ihren neuen Vorstand neu gewählt – es ist der alte. Der Hannoveraner Toepffer erhielt bei der Wahl, bei der nur 44 der 50 CDU-Parlamentarier anwesend waren, 38 Stimmen. Das entspricht 88,4 Prozent – 2 Prozent mehr als zu Beginn der Legislaturperiode.

Alle Stellvertreter bestätigt

Zu den sechs Stellvertretern Toepffers wurden die Abgeordneten Martin Bäumer (40 Stimmen), Ulf Thiele (39 Stimmen), Helmut Dammann-Tamke (39), Uwe Schünemann (39 Stimmen), Jörg Hilmer (30 Stimmen) und die Hannoveranerin Mareike Wulf (28 Stimmen) gewählt. Wulf sei auch bei der vorherigen Wahl das Schlusslicht gewesen, doch habe sie diesmal ihren Anteil in Prozenten sogar leicht verbessert, verlautete aus der Fraktion. Dass sie ein Angebot abgelehnt habe, möglicherweise bei der Oberbürgermeisterwahl in Oldenburg anzutreten, habe mit dem Wahlergebnis in der Fraktion nichts zu tun, hieß es.

Von Michael B. Berger